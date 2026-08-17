Primera RFEF
Los 9.000 socios en el Hércules son posibles
El club confía en el empujón de última hora para alcanzar una cifra que en el inicio de la campaña de abonos 2026-2027 parecía imposible de lograr
Cuesta resistirse a la atracción del fútbol, al terco influjo del equipo de tu ciudad, de tu vida, la de los domingos compartiendo sufrimiento y alegrías con gente que siente por el escudo lo mismo que tú, esa a la que le duelen las mismas cosas, cómplices en lo bueno, lo malo y lo regular. Es así desde hace mucho. En el caso del Hércules, desde hace más de cien años. Y aunque se han vivido tiempos bastante mejores, más memorables y gloriosos, es difícil, por mucho que se emborrone la ilusión, que la masa social blanquiazul no acabe respondiendo, dando respaldo desde la grada a su plantilla, siendo el motor venerable y diferencial de la franquicia.
Tras el segundo fiasco seguido en Primera RFEF, de nuevo muy lejos de pelear un objetivo de mínimos, nadie en el seno de la SAD propiedad de la familia Ortiz se atrevía a imaginar un contexto en el que la nueva temporada comenzara con más de 9.000 abonados. El bajo ritmo de venta una vez activada la campaña en julio así lo atestiguaba. Pero siempre pasa algo, siempre hay un resorte que se termina activando.
La puesta en marcha de la dispensa presencial reavivó la tramitación de pases. La sucesión de nombres para reforzar el plantel puesto en manos de Beto Company también fue animando, sobre todo porque el grueso de la estructura que debe pelear por el regreso a Segunda División doce años después estaba conformado coincidiendo con el arranque de la pretemporada. Después tiró del carro el diseño de las equipaciones, el de la primera, sobre todo, y el de la segunda. Así que el goteo de seguidores queriendo ser parte de lo que va a vivirse otro curso dentro del Rico Pérez termina imponiéndose a la certeza de que toca padecer la incomodidad de un inmueble desvencijado que necesita una solución urgente y a corto plazo.
El ejercicio anterior, tras la campaña de media temporada, se rebasaron los 12.000 carnés expedidos
El Hércules inicia la penúltima semana de preparación, la última completa sin puntos en juego, con más de 7.000 carnés dados de alta ya. Solo hay dos clubes con mayor respaldo en el grupo 2, el Real Zaragoza, que va camino de llenar la Romareda (en pleno proceso de reforma) y el Real Murcia. De momento, el conjunto alicantino es el cuarto con más abonados en lo que va de verano en la tercera categoría del fútbol nacional, justo por detrás la Cultural y Deportiva Leonesa.
Pero al margen de estos datos positivos, que lo son, conviene no desdeñar otro que también ayuda a entender la coyuntura actual que atraviesa el club. El estadio mundialista es el que peor ratio de asientos ocupados y vacíos presenta de todos los que encabezan estos registros de venta de pases. Y no es una circunstancia menor. Hay que aspirar a revertir eso y ello pasa, primero, por volver a ser protagonistas en la competición, por no ser una mera comparsa, el coche antiguo que todo el mundo recuerda con cariño, que llama la atención cuando te lo cruzas, pero que jamás se compraría nadie.
Fin del plazo para las renovaciones
Las probabilidades de que la barrera de los 9.000 abonos se supere el 29 de agosto son ahora altas. Esta semana, concretamente el viernes, finaliza el plazo de los aficionados para garantizarse ocupar el asiento que tuvieron el año pasado. Si no lo reservan antes de que acabe ese día, la butaca quedará liberada y a disposición de cualquiera que desee ocuparla. Lo normal es que haya otro empujón en la dispensa hasta entonces.
Números de socios a 15 días del inicio
EquipoNº de abonadosAforo de su estadio
- Real Zaragoza22.21823.000
- Real Murcia16.00030.000
- Hércules CF7.45029.900
- Real Jaén6.35612.600
- Cartagena6.00015.100
- Huesca6.0009.128
- Sant Andreu5.7006.500
- Nàstic Tarragona3.46514.591
- Europa3.4355.000
- Algeciras2.5007.200
- Alcorcón2.0005.100
- UD Ibiza1.8506.500
- Teruel1.4005.000
- Antequera1.3005.000
- Águilas1.0004.000
- Majadahonda< 5003.865
- Juventud Torremolinos< 5003.000
>>> Castilla, Atlético Madrileño y Villareal B no facilitan datos
Sin embargo, lo más importante no será registrar una buena entrada en el debut liguero frente al Murcia, que seguro que la habrá, lo que realmente se precisa es que la idea de juego que trata de mecanizar el preparador valenciano le sirva al equipo blanquiazul para ser sólido, regular, para estar arriba compitiendo de tú a tú con los mejores de un grupo mortal en el que descolgarse pronto sería un suicidio.
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