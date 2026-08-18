El Hércules traslada su entrenamiento con el Yeclano a Bonalba

Último ensayo con fuego semirreal de la pretemporada. Cerrado desde hace dos semanas, el Hércules recibirá al Yeclano, de Segunda RFEF, pero no será en el José Rico Pérez como tenía previsto inicialmente. Será en Mutxamel, en el mismo escenario en el que inició su preparación estival con un duelo amistoso contra la Selección AFE. El envite, el séptimo del ciclo preparatorio, se celebrará finalmente en el Bonalba Golf Resort una hora antes de los programados inicialmente: 18:30 horas.

El duelo, que debe servir para calibrar la evolución de Oriol Soldevila y la recuperación definitiva de Miki Bosch, se diseñó originalmente para ser jugado en el estadio mundialista, a puerta cerrada. Esa opción, la preferida por los técnicos, no convencía en la planta noble, donde se entendía que lo natural sería abrir, aunque fuera parcialmente, el coliseo blanquiazul para dar oportunidad a los ya abonados de ver trabajar al bloque antes del debut liguero, que será el 29 de agosto, a las 21:30 horas, con la visita a Alicante del Real Murcia... y de la marea grana que se movilizará ese sábado para asistir al estreno de ambos proyectos, en principio, favoritos al ascenso.

Al final, después de sopesar todos los aspectos que concurren en este último amistoso veraniego, incluido el coste que supone abrir al público la instalación, se ha optado por trasladar el partido a Mutxamel. Las altas temperaturas obligan a cuidar con más mimo el césped del Rico Pérez, y el hecho de encadenar dos citas ligueras como local en las dos primeras jornadas del campeonato han empujado al club a desechar la opción de "entrenar a puerta abierta" en Romeu Zarandieta.

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El partido contra el equipo que ha confeccionado el exherculano Josema Gómez, ahora director deportivo en Yecla, con otro ex blanquiazul en sus filas, el lateral Rubén Molina, 'Nani', será el que cierre un periplo saldado con el triunfo sobre Selección AFE en Bonalba (2-1), sendos empates contra el UCAM (1-1) y el Castellón (frente al que terminó cediendo en la tanda de penaltis tras el 0-0 sellado en los 90 minutos), y las derrotas ante La Nucía (2-1), el Valencia (2-0) y el Alcoyano (1-0). El compromiso con el Yeclano, que no admite público oficialmente al ser un recinto privado, será como los seis anteriores: un banco de pruebas, de encajes, de mecanizaciones, de ensamblaje de estructuras y combinaciones tácticas en el que Beto Company desdeña el resultado, aunque en este, la propuesta general, sí se parecerá mucho, en algún momento, a la que se vaya a emplear cuando arranque la disputa de los puntos.