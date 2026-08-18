Sandro Blazic y Carlos Abad, competencia leal en el Hércules

El que empiece de los dos, seguramente se quedará. Ese es el planteamiento si no sucede nada imprevisto. La alternancia bajo los palos es historia, un recurso puntual. La recuperación total de Alessandro Blazic permite a Beto Company calibrar cuál de sus dos excelentes porteros se gana la titularidad. De momento, el pulso que mantienen ambos lo gana el alemán, que se ha mostrado más seguro desde su irrupción en el marco. De hecho, en su primera comparecencia, frente al Castellón, intervino para malograr un mano a mano a Juanjo Nieto y luego detuvo dos penaltis en la tanda de desempate para dilucidar el ganador del trofeo Ciudad de Alicante, que se llevaron para casa los de La Plana tras la mala pasada que le jugó Antonín Panenka a Jorge Galvañ desde los once metros.

Frente a frente, dos especialistas en excelente condición física que conforman, seguramente, la posición mejor cubierta de todo el proyecto. Dos primeros espadas que, en el día a día, y a pesar de la diferencia de edad que media entre ambos, se respetan, se admiran, se empujan y se ayudan en todo lo que pueden sabiendo, claro, que es el entrenador el que decide.

Trabajo específico de los porteros del Hércules a lo largo del verano en Fontcalent. / HÉCTOR FUENTES

Esta es la primera temporada, desde que Carlos Abad llegó al Hércules para convertirse en su fichaje más rentable de la última década, que arranca el curso sin saberse titular indiscutible. Ni Iván Martínez, ni Javier Cendón ni Nando Almodóvar fueron capaces de mejorar las prestaciones del portero tinerfeño, fundamental para el equipo blanquiazul siempre, salvando situaciones críticas en durante el curso con sus actuaciones, dando la cara por sus compañeros y dando puntos con sus paradas.

Nunca se sabrá si, de no haber tenido que ser operado de una apendicitis, habría existido la opción de asistir a la eclosión monumental de Blazic, si el técnico se habría atrevido a quitarle el número 1 al canario porque hasta ese momento acumulaba 22 jornadas siendo el seguro de siempre en el marco. Le tocó tumbarse en un quirófano de Barcelona para ser intervenido de urgencia y eso dio pie al debut de un desconocido por el que apostó la comisión deportiva, uno sin experiencia en el fútbol español, con una estatura alejada de los gustos actuales y con solo 19 años acreditados en su doble pasaporte germanoesloveno.

Sandro no solo suplió con enormes garantías a Abad, es que lo hizo siendo elegido en tres ocasiones como el autor de la mejor parada de la jornada. Pudo serlo alguna más por merecimientos, pero eso a él le da igual, lo que quiere es cumplir el sueño de triunfar y, de paso, darle en las narices a quienes no le creyeron lo suficientemente formado físicamente como para adueñarse de una gran portería.

Buena sintonía

Blazic, como Carlos, es feliz en Alicante. Ha encontrado un lugar amable en el que crecer y desarrollarse. El Hércules sabe que tiene un diamante que hasta enero no cumplirá los 21 con margen de mejora a pesar de todo lo que ha demostrado. Formalmente, no ha recibido ninguna oferta por él, pero está en la agenda de secretarías técnicas serias porque su impulso no ha pasado inadvertido para nadie. La negociación de su renovación está activa y las conversaciones están siendo muy fluidas. El alemán, con un futuro muy prometedor por delante, está listo para ser un enorme guardameta en el presente.

Uno de los goles encajados por Carlos Abad esta pretemporada, concretamente frente al Valencia en Paterna. / Francisco Calabuig

Una vez superada la lesión en la muñeca, con aquella fractura distal del radio que se produjo entrenando antes de acabar la liga, trabaja desde hace 15 días al mismo ritmo que Carlos Abad, sin guardarse nada. La afición blanquiazul siente a ambos de forma muy intensa, al capitán por todo lo que ha dado y da, y al joven de Colonia porque no ha dejado de demostrar carácter e implicación desde el minuto uno de su aterrizaje en Alicante hace menos de un año.

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Beto Company será quien finalmente elija a uno de ellos para defender la portería herculana. Recaiga sobre quien recaiga esa responsabilidad, lo único seguro es que estará bien protegida. La competencia leal que están protagonizando ambos es un ejemplo para todos los demás. Compañeros y rivales a partes iguales. Dos fenómenos.