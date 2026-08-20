El Hércules estrena una nueva web con más información e interfaz renovada

El Hércules CF ha lanzado este jueves su nueva página web oficial. Se trata de un nuevo diseño que, según el club, nace con el objetivo de acercarse a los aficionados y "ofrecer una experiencia digital renovada".

La nueva web presenta una interfaz completamente renovada, donde impera el color azul y se da prioridad a la actualidad del Hércules. Asimismo, se ofrece un mayor espacio a los patrocinadores, tanto en anuncios como a través de la difusión de sus noticias.

Entre las incorporaciones de este nuevo portal está una sección de transparencia todavía más completa que su versión previa, que incorpora como novedad el presupuesto de la temporada 2026/27 y la auditoría de las cuentas anuales de los últimos dos cursos. Una acción que da cumplimiento al Reglamento de Control Económico de Clubes de la RFEF, vigente desde el pasado febrero.

Desde la entidad blanquiazul señalan que está diseñada "pensando en las necesidades de quienes forman parte del día a día del Hércules". El objetivo, afirman, es que el aficionado pueda consultar de manera sencilla toda la actualidad del primer equipo y de las diferentes áreas del club, conocer las últimas noticias, acceder a la información de los partidos, descubrir las novedades y mantenerse conectado con todo aquello que sucede alrededor del Hércules CF.

Más actualizaciones

El lanzamiento de la nueva web supone únicamente el punto de partida de un proyecto que continuará evolucionando. La plataforma se encuentra todavía en fase de desarrollo y, próximamente, incorporará nuevas funcionalidades y contenidos personalizados para mejorar todavía más la experiencia del usuario.

Entre las próximas novedades está prevista la incorporación de la plantilla completa del primer equipo, así como herramientas para realizar un seguimiento más detallado de la competición. También se añadirán nuevas funcionalidades para el fútbol base.

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De esta manera, la nueva web irá creciendo progresivamente hasta convertirse en una herramienta cada vez más completa para seguir toda la actualidad del Hércules.