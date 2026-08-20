El Hércules necesita 1,5 millones para cuadrar cuentas

El Hércules ha abierto por primera vez al público una parte hasta ahora reservada de su documentación económica. El club ha publicado en su web oficial el presupuesto de la temporada 2026/27, con unas previsiones que crecen hasta los 4.783.009 euros y aumentan de forma importante el dinero destinado al primer equipo. Lo hace en cumplimiento del Reglamento de Control Económico de Clubes de la RFEF, que entró en vigor el pasado febrero.

El crecimiento se produce a pesar del descuadre crónico que sufren las cuentas de la SAD alicantina. El Hércules estima 1.467.000 euros en "ingresos extraordinarios", una cantidad imprescindible para completar los ingresos ordinarios, calculados en 3.316.009 euros, y salvar la brecha con los gastos.

El presupuesto no concreta de dónde procederá exactamente ese dinero, pero las cuentas de los últimos ejercicios, el más reciente el de 2025, ayudan a entender cómo ha venido funcionando el club. En el curso 2024/25, Segunfer Ejecuciones, sociedad vinculada a Enrique Ortiz, aportó 1.837.043 euros al Hércules. Al cierre de aquella temporada, la deuda de la SAD blanquiazul con esta empresa ascendía ya a 10 millones de euros.

Los patrocinios previstos crecen de 536.000 a casi 885.000 euros y el gasto en plantilla aumenta cerca de medio millón

Hay otras opciones que podrían salvar ese déficit sin necesidad de recurrir a financiación. La memoria del presupuesto de la temporada pasada explica que dentro de la partida de "ingresos extraordinaros" se contemplaban posibles traspasos de jugadores (como el que finalmente protagonizó Carlos Rojas), o derechos televisivos derivados de una eventual participación en el "play-off" de ascenso.

Independientemente de que se cumplan o no esos deseados ingresos extraordinarios, lo que ya intuyen los aficionados y demuestran las cuentas es que el apoyo financiero de Enrique Ortiz es decisivo para sostener el funcionamiento del Hércules. Esas aportaciones al club de fútbol aparecen principalmente, en términos contables, como deuda.

Más dinero para competir

La principal apuesta del nuevo presupuesto está sobre el césped. El Hércules destinará 2.584.362 euros a jugadores y técnicos inscribibles, frente a los 2.100.000 euros presupuestados para la temporada anterior. Son 484.362 euros más, un incremento cercano al 23 %.

El aumento no se limita al primer equipo. En las oficinas de Foguerer Romeu Zarandieta prevén además 182.164 euros para el personal deportivo no inscribible y mantienen los salarios de 195.395 euros para personal no deportivo.

Así evoluciona el presupuesto del Hércules Concepto 2025/26 2026/27 Variación Ingresos totales 3.938.740 € 4.783.009 € +21,4 % Abonos 1.190.910 € 1.380.744 € +15,9 % Taquillas 486.360 € 490.912 € +0,9 % Derechos TV 100.000 € 146.582 € +46,6 % Patrocinios y publicidad 536.360 € 884.962 € +65,0 % Tienda / Bar 110.000 € 110.000 € 0 % Arrendamientos 6.320 € 6.323 € ≈ RFEF / FFCV 289.070 € 296.486 € +2,6 % Otros ingresos de gestión 34.710 € 0 € -100 % Ingresos extraordinarios* 1.185.000 € 1.467.000 € +23,8 % Gastos totales 3.934.500 € 4.782.843 € +21,6 % Jugadores y técnicos inscribibles 2.100.000 € 2.584.363 € +23,1 % Personal deportivo no inscribible 175.000 € 182.165 € +4,1 % Personal no deportivo 198.000 € 195.395 € -1,3 % Seguridad Social 585.000 € 576.381 € -1,5 % Gastos de aprovisionamiento 176.560 € 163.004 € -7,7 % Gastos de explotación 359.060 € 567.948 € +58,2 % Tributos 8.600 € 7.614 € -11,5 % Gastos de gestión corriente 325.100 € 505.972 € +55,6 % Amortización 7.180 € 0 € -100 % * Previsión de ingresos eventuales por traspasos de jugadores o por derechos televisivos derivados de una hipotética participación en el "play-off" de ascenso.

También crecen las previsiones de ingresos ordinarios. El cálculo del club apunta a que los abonos deben aportar 1.380.744 euros, frente a los 1.190.910 euros previstos hace un año. Como este verano no se ha aumentado el precio de los carnés, la apuesta debe ir encaminada a un crecimiento en el número de herculanos con asiento en el Rico Pérez.

En paralelo, la previsión de las taquillas se mantiene en cifras muy similares, desde los 486.360 euros presupuestados el curso pasado hasta los 490.911 euros para el actual. Entre ambas vías, la afición debería dejar 1.871.655 euros en las arcas blanquiazules.

El salto más llamativo en ingresos se produce en patrocinio y publicidad. El Hércules espera ingresar 884.962 euros, frente a los 536.360 euros contemplados para 2025/26, un crecimiento próximo al 65 %. También aumentan los derechos televisivos, desde 100.000 euros hasta 146.582 euros, mientras que la partida de la tienda y los bares del estadio mantiene una previsión de 110.000 euros.

El respaldo de Ortiz

La fotografía económica del Hércules sigue marcada, en cualquier caso, por el peso de la familia Ortiz. Además de los casi 10 millones adeudados a corto plazo a Segunfer al término de 2024/25, el club mantenía 4.595.545 euros de deuda a largo plazo con sociedades vinculadas al empresario alicantino.

Dentro de esa cantidad aparecen 2.767.614 euros en préstamos participativos de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, además de otros préstamos y 1.024.480 euros de deuda comercial con esa misma sociedad. El propio Consejo de Administración reconoce en la memoria que la viabilidad del Hércules pasa por conservar "el aval y el apoyo financiero de los accionistas de referencia".

El presidente del Hércules, Carlos Parodi, de pie en el palco en el último partido de la pasada campaña. / Áxel Álvarez

Al cierre de junio de 2025, y sin contar provisiones, el club acumulaba casi 24,5 millones de euros de deuda y otras obligaciones de pago. De ellos, 15.392.474 euros correspondían a empresas del grupo y sociedades vinculadas; además figuraban 4.491.243 euros en otras deudas a largo plazo y 4.598.518 euros entre proveedores, acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo.

El Hércules cerró 2024/25 con 1.153.935 euros de pérdidas, menos que los 1.782.653 euros del curso anterior, año del ascenso a Primera RFEF. Para 2026/27, si no se obtuviera ninguno de los 1.467.000 euros previstos como ingresos extraordinarios y el resto del presupuesto se cumpliera exactamente, una cifra similar se convertiría en pérdida. Volver al fútbol profesional, más que un deseo de toda la afición, es también una necesidad.