El Hércules amplía el plazo a los socios para reservar asientos y pone a 20 euros las entradas para la afición del Murcia

El Hércules ha decidido prorrogar tres días, o sea, hasta el lunes de la semana que viene, el plazo para reservar asiento dentro del estadio a los socios blanquiazules que tengan previsto renovar su abono y, además, conservar la misma localidad que ocuparon la temporada anterior. Esto significa que los interesados en mantener su butaca que no lo hayan hecho ya, disponen hasta el 24 de agosto, al mediodía, para asegurarse su última ubicación en el recinto mundialista.

En un primer momento, el plazo para asegurarse el mismo lugar en la grada expiraba hoy viernes, 21 de agosto, pero, tal y como se ha hecho público, un problema informático que ha afectado a la web oficial del club, actualizada recientemente, ha llevado a la entidad a otorgar más margen a sus aficionados para que todo el mundo inicie el nuevo curso en su lugar predilecto del Rico Pérez.

La reserva se mantendrá operativa hasta las doce del mediodía. Después, se liberarán todas las localidades que no hayan sido escogidas (y pagadas pertinentemente) y estarán disponibles para todos aquellos que deseen hacerse con ellas, incluidos, claro está, todos aquellos a los que se les haya pasado el plazo porque la campaña de abonos seguirá operativa una vez que arranque la liga.

Lo hace con la esperanza, cada vez más realista, de que la cifra de carnés dispensados rebase los 9.000 antes del 29 de agosto y de que pueda superar fácilmente los 10.000 después de la visita del Real Murcia, algo por lo que costaba apostar en mayo, tras el segundo fiasco seguido en Primera RFEF.

Acuerdo entre Hércules y Rea Murcia para las entradas visitantes

El campeonato de liga se estrena en Alicante con uno de los platos fuertes: el clásico. El rival al que más veces se ha enfrentado el conjunto alicantino en competición oficial visita el Rico Pérez, el sábado 29 de agosto, a las 21:30 horas. Para ese día, ambas entidades han alcanzado un acuerdo para fijar el precio de las entradas visitantes para ambas hinchadas. El importe acordado es de 20 euros.

Las dos entidades lo han decidido de mutuo acuerdo al no existir un pacto general que estandarice la venta de localidades para todos los desplazamientos dentro de la categoría. Los intentos de llevarlo a cabo han fracasado hasta el momento en el seno del grupo 2 y, ante la premura del duelo que las dos franquicias protagonizarán en su debut particular del curso 2026-2027, se ha establecido por las dos partes el precio que se ha creído más razonable derivado de los costes de albergar, tanto en Alicante como en Murcia, un desembarco de aficionados tan numeroso como los que se prevén cuando los dos equipos miden sus fuerzas.

Cartela con el anuncio de la próxima venta de entradas del Hércules-Real Murcia del 29 de agosto. / HCF

A diferencia de lo sucedido en el último duelo en suelo alicantino, esta vez los seguidores granas serán agrupados en la Grada del Mundial puesto que las circunstancias deportivas varían con respecto a lo vivido hace solo tres meses, cuando los murcianistas peleaban por no descender y los blanquiazules malvivían lejos de la zona de promoción.

Ahora, con los dos proyectos a estrenar, los cálculos de afluencia se disparan, de ahí que se haya decidido habilitar un espacio del aforo que se reserva solo para las grandes ocasiones y que, según el Hércules, cumple con todos los estándares de seguridad, limpieza y habitabilidad pese a no ser utilizado de manera regular.

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Despliegue policial en el sector del fondo sur del Rico Pérez en el que se ubicó el curso pasado a la afición del Murcia. / ALEX DOMÍNGUEZ

De momento, no está activada la opción para adquirir localidades para el Hércules-Real Murcia, solo la de renovación y adquisición de pases de temporada. En principio, debe ser este mismo lunes, 24 de agosto, después de mediodía, cuando la marea murcianista pueda comprar sus entradas online pinchando en este enlace.