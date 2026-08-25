El Hércules renueva a Sandro Blazic

El Hércules se asegura portero para el futuro. El club ha firmado la ampliación de contrato de Alessandro Blazic, que seguirá siendo blanquiazul hasta junio de 2029. El portero alemán, que finalizaba su vínculo en 2027, ha extendido dos temporadas más su vínculo con el conjunto alicantino, que dispondrá de él, como mínimo, tres temporadas más, la primera, la que arranca este sábado, frente al Real Murcia, en el Rico Pérez.

Era una de las prioridades estivales de la comisión deportiva, que finalmente ha logrado convencer al futbolista con doble pasaporte alemán y esloveno, de que lo mejor para seguir creciendo y desarrollándose a nivel profesional era mantenerse en un escaparate nacional como el que le ofrece el Hércules, que gana con el canterano del Colonia una garantía para blindar su portería y, de paso, conformar la línea mejor cubierta del nuevo proyecto, donde él y Carlos Abad compiten por un sitio en el once titular, algo para lo que parten, este curso sí, en igualdad de condiciones.

Plan de trabajo semanal previa al inicio de liga con la imagen de Sandro Blazic. / HCF

Tras superar satisfactoriamente, y sin contratiempos, la lesión en la muñeca, Sandro Blazic se planta en perfectas condiciones físicas, aunque sin el ritmo de competición óptimo, dado que se perdió buena parte de la preparación tras el regreso del equipo al trabajo. Se perdió los tres primeros amistosos y reapareció, ya restablecido, frente al Castellón, donde tuvo una actuación brillante, deteniendo dos penaltis en la tanda de desempate y arruinando un mano a mano muy claro al exherculano Juanjo Nieto al poco de entrar al partido sustituyendo al tinerfeño bajo los palos en el Trofeo Ciudad de Alicante.

El Hércules tiene muy claro que su portero de futuro es el alemán, que con solo 20 años ya demostró el curso anterior que está perfectamente capacitado para competir con un baluarte bajo palos como Carlos Abad. Cuando ambos estén al mismo nivel en condición física y ritmo de trabajo, Beto Company deberá decidir quién se adueña del marco. Lo que sí parece claro es que la alternancia por la que el preparador valenciano apostó hace mese no se volverá a repetir. Ambos porteros dirimirán la titularidad desde la primera jornada.

Su vínculo laboral expiraba en junio del año que viene y ahora se prorroga hasta el final de la temporada 2028-2029

El cuerpo técnico está convencido de que la convivencia entre los dos es posible porque ambos se respetan y se ayudan mutuamente en las sesiones preparatorias, en el día a día, y ambos aceptarán deportivamente, sin ocasionar fricciones, lo que decida finalmente el entrenador.

Sin ofertas

A pesar de la deslumbrante irrupción del alemán, con doble pasaporte esloveno, en Primera RFEF, que no ha pasado desapercibida para nadie, lo cierto es que a Romeu Zarandieta no ha llegado ninguna solicitud formal de traspaso. El Hércules no estaba interesado en que ellas, no era su prioridad. Lo que sí ha querido en todo momento, desde antes incluso de sufrir la fractura distal del radio de la mano derecha, ha sido negociar con su joven arquero, con un futuro muy prometedor por delante, dado que ahora está en los albores de su carrera, que se presume muy larga, era una prórroga de su contrato, tal y como ha sucedido, mejorándole las condiciones salariales y asegurándose con ello un portero de garantías y, por supuesto, un activo de mercado en potencia muy valorado.

Alessandro Blazic posa junto a Ben Hamed antes del último partido de liga con el brazo inmobilizado tras la intervención. / ÁXEL ÁLVAREZ

El Hércules apostó por Blazic en un momento complicado para el meta, que decidió abandonar la seguridad de una cantera como la del Colonia para demostrarse (y demostrar), sin tener claro su siguiente destino, que, a pesar de que los informes técnicos de muchas secretarías europeas pusieran el énfasis en su envergadura, menor de la que se estila en el fútbol contemporáneo, él atesoraba facultades de sobra para triunfar.

Noticias relacionadas

Alberto Segarra, entonces preparador de porteros y ahora segundo de Beto en el banquillo, fue quien más empeño puso en su contratación después de verle entrenar. El flechazo fue inmediato. Blazic está feliz en Alicante, en el club y en el vestuario, por eso la SAD propiedad de la familia Ortiz ha puesto la maquinaria a funcionar para formalizar cuanto antes una extensión de contrato que sirva para que el arquero germano siga defendiendo el escudo del conjunto alicantino muchos años más.