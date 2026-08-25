Primera RFEF: dónde ver los partidos del Hércules esta temporada en televisión

El Hércules inicia este sábado su tercera aventura consecutiva en Primera Federación, la categoría de bronce del fútbol nacional, que este curso arranca con una mayor presencia televisiva fruto del "impulso audiovisual" que la Real Federación Española de Fútbol, organizadora del campeonato, quiere dar a su competición estrella.

La liga cuenta esta temporada con la cobertura de ocho operadores nacionales y cinco televisiones regionales, entre las que, de momento, no se encuentra el ente valenciano À Punt. Se trata de una estructura "que permitirá ampliar el acceso de los aficionados a los encuentros" de una competencia en la que 40 aspirantes, repartidos en dos grupos, pelean por ascenso a Segunda División.

Cartela promocional con la oferta televisiva de Primera RFEF con todos sus canales de retransmisión. / RFEF

De esta forma, FootballClub, Fanplay TV y LaLiga Bares emitirán al completo (los 20 partidos) cada una de las jornadas del presente ejercicio. Mientras que Movistar Plus, DAZN, Orange, +Media, Zapi, Euskaltel, Telecable y R ofrecerán los 10 mejores encuentros del fin de semana, cinco de cada grupo

Además, TVG, Esport3, La 7 (de Murcia), Aragón TV y Betevé (de Barcelona), las cadenas regionales que han suscrito acuerdo con la RFEF, retransmitirán algunos de los compromisos ligueros en sus respectivas zonas de influencia.

El Hércules vuelve a ser uno de los grandes focos de interés de la categoría, por lo que, con el aval de su masa social, entre las más numerosas y arraigadas del país, se espera que cuente a lo largo de todo el ejercicio con un amplio escaparate audiovisual durante una durísima campaña, con enorme rivalidad, en la que aspira a ser protagonista de la liga, algo que no ha logrado en las dos anteriores ediciones.

Horario y televisión de la Jornada 1 en el grupo 2 de Primera RFEF. / RFEF

De hecho, el conjunto blanquiazul, entrenado por Beto Company, esta vez desde la jornada inaugural, se estrena este mismo sábado, 29 de agosto, con uno de los partidos más atractivos del año en el grupo II de la Primera Federación, el Clásico, el que más veces ha vivido en competición oficial el cuadro alicantino. Debido a la cercanía y rivalidad histórica entre ambos clubes, se aguarda a un buen número de aficionados murcianistas en la Grada del Mundial del Rico Pérez.

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Este duelo, el que abre el camino de regreso al fútbol profesional, podrán verlo por la tele quienes no acudan al estadio. Tienen dos opciones: por suscripción a uno de los tres canales que emiten cada semana íntegramente todos los partidos de Primera RFEF y su posterior "play-off" (FootballClub, Fanplay TV y LaLiga Bares), o bien a a través del denominado Canal Lineal de la Federación, es decir, por las plataformas que lo componen: Movistar Plus, DAZN, Orange, +Media, Zapi, Euskaltel, Telecable y R.