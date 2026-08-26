El ascenso del Hércules empieza en casa

El Hércules necesita que el ascenso empiece en casa y, a tres días del estreno frente al Real Murcia, todavía trabaja para recuperar uno de los pilares que deben ayudar a convertir el Rico Pérez en una fortaleza. El regreso de la grada de animación, que cesó su actividad en febrero por desavenencias con actuaciones policiales y el papel de la directiva, sigue pendiente de que el club complete varios compromisos adquiridos con las peñas, aunque la entidad deportiva les ha trasladado que todo estará preparado para el silbatazo inicial.

El acuerdo para recuperar el aliento incansable de la afición al equipo está cerrado desde hace más de un mes, pero el cumplimiento de varios de los puntos pactados está todavía por definirse a 72 horas del debut liguero. Desde Curva Sur explican que los tres sectores del fondo norte dispuestos para albergar la nueva grada de animación siguen prácticamente igual que a principios de verano y que todavía quedan por resolver cuestiones como la megafonía, el atril desde el que se dirigirán los cánticos o los mástiles para las banderas.

El Hércules se mantiene en su promesa de que el sábado estará todo listo, aunque el escaso margen de tiempo siembra dudas entre los peñistas que en los últimos años han encabezado el rugido del Rico Pérez. Para este viernes está prevista una prueba general en la que se comprobará el estado de la grada y que todo lo prometido esté a punto. "Vamos contrarreloj. Esto debería estar listo hace semanas", señalan desde Curva Sur.

Quedan por resolver cuestiones como la megafonía, el atril desde el que se dirigirán los cánticos o los mástiles para las banderas

La Federación de Peñas Herculanas también confía en que finalmente pueda funcionar desde la primera jornada, aunque advierte de que, si falta parte del material comprometido, los peñistas podrían no animar. El malestar procede de unos acuerdos alcanzados hace semanas que, según la mayor asociación de aficionados, todavía no se habían ejecutado este miércoles.

Voluntad de remar juntos

Al mismo tiempo, valoran el cambio de interlocución desde la llegada de Pedro Heredia y la voluntad de todas las partes por dejar atrás el conflicto que vació de animación organizada el estadio durante el tramo final del curso pasado. Falta ver, eso sí , que los tres sectores del fondo norte apartados para la grada de animación puedan llenarse. La previsión de los aficionados es que, en un inicio, sea solo en un sector, y que con las jornadas se vayan contagiando más abonados.

Lo que sí está previsto es un recibimiento al equipo antes del Clásico contra el Real Murcia. A las 19:30, en la puerta 0 del Rico Pérez, la afición está convocada por la Federación de Peñas a concentrarse frente al estadio para recibir al autobús de la plantilla blanquiazul.

Conseguir el máximo apoyo desde el primer minuto tiene, como es lógico, un componente deportivo. El Hércules disputará las dos primeras jornadas en el Rico Pérez, este sábado frente al Murcia, y el próximo domingo ante el Atlético Madrileño, antes de visitar al Europa. En octubre volverá a encadenar otros dos encuentros como local, contra el Real Jaén y el Sant Andreu. El calendario concede, por tanto, un peso especial a Alicante durante el arranque.

Coger impulso

El precedente de la última temporada explica la importancia de aprovechar un buen arranque que dé impulso moral y en puntos. Desde que Beto Company se hizo cargo del equipo en noviembre, el Hércules disputó 13 partidos de Liga en el Rico Pérez y consiguió 27 de los 39 puntos posibles. Ganó ocho, empató tres y solo perdió dos, con 19 goles a favor y 11 en contra. Su etapa comenzó precisamente con un 2-0 al Betis Deportivo.

Después llegaron triunfos ante Juventud Torremolinos, Cartagena, Eldense, Murcia, Marbella, Teruel e Ibiza. Los únicos equipos que salieron de Alicante con los tres puntos durante la etapa de Beto fueron Sabadell y Antequera. El Nàstic, jugándose la permanencia, cerró la temporada con un empate a uno.

El rendimiento fue alto, aunque todavía lejos del listón que marcó el Eldense campeón. Los azulgranas lograron 48 de los 57 puntos disputados en el Nuevo Pepico Amat, con 15 victorias, tres empates y una sola derrota. El 84,2% de los puntos como local convirtió Elda en la principal base de un ascenso directo certificado a falta de una jornada. Marca que los de Beto tendrán que emular para ser acreedores del ascenso en un grupo que se prevé más competitivo que el del curso pasado.

Mantener durante las 19 jornadas locales el ritmo doméstico que el Hércules alcanzó con Beto el pasado curso daría alrededor de 39 puntos; el Eldense llegó a 48. Nueve puntos de diferencia que, a final de curso, pueden ser la llave del "play-off" o incluso del campeonato.

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El Rico Pérez ya ofreció síntomas de recuperar ese peso durante buena parte del último curso. Ahora el Hércules pretende dar un paso más, con una plantilla reconstruida desde la defensa hasta el ataque para pelear arriba y con la intención de que la grada vuelva a acompañar desde el primer día.