Blazic reafirma su apuesta: "Mi historia con el Hércules todavía no ha terminado"

Sandro Blazic ha querido reafirmar públicamente su compromiso con el Hércules después de ampliar su contrato hasta junio de 2029. El guardameta alemán ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que agradece el respaldo de la afición y deja claro que quiere seguir creciendo en Alicante.

"Mi historia con el Hércules todavía no ha terminado", ha escrito Blazic sobre una fotografía tomada en las gradas del Rico Pérez. El portero, de 20 años, ha recordado además el apoyo recibido desde su llegada al club, que se produjo fuera de mercado, a comienzos de la pasada temporada.

"Desde mi primer partido defendiendo nuestros colores, he sentido vuestro apoyo y he entendido lo especial que es llevar este escudo", señala. Blazic también explica que su continuidad responde a una cuestión deportiva: "Para mí era importante estar en un lugar donde pueda jugar, seguir creciendo y dar el siguiente paso en mi carrera".

Confianza del club

El alemán sabe bien lo que significa buscar una oportunidad. Formado desde infantiles en el Colonia y titular en su filial, salió del club después de no encontrar un camino claro hacia el primer equipo. La dirección deportiva alemana llegó incluso a poner el foco en su estatura, inferior a 1,80 metros, como uno de los condicionantes para no apostar por él.

Captura de la historia compartida por Blazic en su perfil de Instagram / INFORMACIÓN

Blazic pasó después varios meses sin equipo hasta recalar a prueba en el Hércules, que acabó incorporándolo a finales de noviembre de 2025. Su oportunidad llegó en febrero tras la baja de Carlos Abad y el joven portero respondió desde el primer momento, hasta hacerse un sitio en la pelea por la titularidad.

Promesa de futuro

Ahora, después de renovar, el guardameta insiste en que todavía tiene recorrido por delante como blanquiazul. "Estoy convencido de que aquí todavía podemos conseguir grandes cosas juntos", añade.

El mensaje termina ya con la vista puesta en el inicio de Liga. El Hércules recibe este sábado al Real Murcia en el Rico Pérez y Blazic ha aprovechado la publicación para llamar a la afición: "Y ahora... el derbi. Os necesitamos. ¡Macho Hércules!".

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El portero llega al estreno liguero recuperado de la lesión de muñeca que le hizo perderse buena parte del inicio de la pretemporada, pero que no le privó de dejar buenas actuaciones en los últimos amistosos, y vuelve a competir con Carlos Abad por hacerse con la portería.