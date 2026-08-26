El Hércules adecenta a última hora los bajos del Rico Pérez
El club ha comenzado a repintar las paredes exteriores del estadio, una actuación prevista desde principios de julio y que continuará en los próximos días
Desde este martes, el Hércules ha comenzado a repintar las paredes de los bajos del Rico Pérez dentro de las actuaciones previstas para mejorar la imagen del estadio antes del comienzo de la temporada. Los trabajos habían alcanzado este miércoles todas las puertas del Fondo Sur y continuarán durante los próximos días.
La intervención afecta principalmente a zonas exteriores de tránsito habitual para los aficionados y permitirá adecentar una parte especialmente visible del recinto antes de la visita del Real Murcia. Se trata, en cualquier caso, de una actuación puntual y fundamentalmente estética, alejada de la reforma integral que necesita el estadio.
Compromiso asumido
Los trabajos forman parte de los compromisos asumidos por el club durante el verano para mejorar el mantenimiento del Rico Pérez, junto a otras medidas como la limpieza, el saneamiento de butacas, actuaciones en los aseos o la retirada de suciedad y enseres acumulados alrededor del campo. Todas ellas peticiones formuladas por la Federación de Peñas Herculanas y aceptadas por el club.
La pintura, sin embargo, también llega a última hora. La actuación estaba contemplada desde principios de julio y ha comenzado apenas cuatro días antes del estreno liguero, en una semana en la que el Hércules trabaja contrarreloj para presentar el estadio en mejores condiciones de cara al primer partido oficial del curso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Orihuela cierra las playas de la Glea y Aguamarina en Campoamor y Cabo Roig por contaminación con aguas residuales
- Un meteotsunami deja imágenes insólitas en Alicante: Aemet explica qué ha pasado en Santa Pola y Xàbia
- Benidorm se anticipa a los problemas y personaliza el turismo con su nueva plataforma inteligente
- Fue el primer tren turístico de España: el 'Limón Express', una pieza de la historia de Alicante que rueda lejos de la provincia
- El mejor pueblo de Alicante para ver las estrellas en una noche de verano: fresco incluso en agosto y rodeado de montañas
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa del cambio que llega el 1 de septiembre para los trabajadores que están de baja: “Una cosa es el aviso y otra la notificación”
- Pola Park renovará otros 40 años en Santa Pola a cambio de atracciones más eficientes, nuevas zonas verdes y aparcamientos
- Alicante admite carencias en el transporte público y apuesta por la avenida de Dénia como pieza clave en el nuevo Plan General