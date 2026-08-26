El Hércules adecenta a última hora los bajos del Rico Pérez

Desde este martes, el Hércules ha comenzado a repintar las paredes de los bajos del Rico Pérez dentro de las actuaciones previstas para mejorar la imagen del estadio antes del comienzo de la temporada. Los trabajos habían alcanzado este miércoles todas las puertas del Fondo Sur y continuarán durante los próximos días.

La intervención afecta principalmente a zonas exteriores de tránsito habitual para los aficionados y permitirá adecentar una parte especialmente visible del recinto antes de la visita del Real Murcia. Se trata, en cualquier caso, de una actuación puntual y fundamentalmente estética, alejada de la reforma integral que necesita el estadio.

Compromiso asumido

Los trabajos forman parte de los compromisos asumidos por el club durante el verano para mejorar el mantenimiento del Rico Pérez, junto a otras medidas como la limpieza, el saneamiento de butacas, actuaciones en los aseos o la retirada de suciedad y enseres acumulados alrededor del campo. Todas ellas peticiones formuladas por la Federación de Peñas Herculanas y aceptadas por el club.

Noticias relacionadas

La pintura, sin embargo, también llega a última hora. La actuación estaba contemplada desde principios de julio y ha comenzado apenas cuatro días antes del estreno liguero, en una semana en la que el Hércules trabaja contrarreloj para presentar el estadio en mejores condiciones de cara al primer partido oficial del curso.