Beto acerca el regreso de Toril: "Pronto podrá ayudarnos con minutos"

Alberto Toril sigue completando pasos hasta su regreso con el Hércules. Beto Company ha actualizado este jueves el estado del delantero mallorquín, que ya cumple con gran parte del trabajo junto al grupo y mantiene buenas sensaciones en la rodilla después de varios meses condicionado por los problemas derivados de la lesión que sufrió durante su etapa en Costa Rica.

"Está entrenando en gran parte con el grupo y con buenas sensaciones de la rodilla, que es lo más importante", ha explicado el entrenador blanquiazul. La evolución permite al cuerpo técnico ser optimista y pensar que "relativamente pronto Alberto estará en disponibilidad de ayudarnos ya con minutos", aunque Beto ha dejado claro que habrá que esperar mucho más para verlo partir de inicio.

Mala praxis en Costa Rica

El delantero volvió a pasar por el quirófano el pasado abril para someterse a una artroscopia con la que corregir las secuelas de la anterior intervención de menisco realizada en Costa Rica. Según ha detallado Beto, aquella recuperación "no cumplió con los estándares, occidentales o europeos" que se aplican actualmente y el atacante arrastró desde entonces problemas en la articulación.

El mallorquín ha perdido peso para reducir la carga sobre la rodilla

La nueva intervención permitió mejorar su situación y el proceso de recuperación también ha incluido otros cambios. Según ha explicado el entrenador, Toril ha perdido peso para reducir la carga sobre la rodilla, ha modificado su pisada y continúa sometiéndose a tratamientos específicos.

El siguiente paso dependerá de cómo responda a un aumento progresivo de las cargas de trabajo. "¿Cuándo va a ser? Va a depender de la carga de estas semanas y de cómo la tolere", ha indicado Beto, satisfecho porque hasta ahora la respuesta está siendo positiva.

Sin prisas

No habrá, en cualquier caso, prisas con un futbolista que apenas pudo disputar cinco partidos la pasada temporada, pero dejó cuatro goles antes de volver a caer lesionado. Tampoco dispone todavía del rodaje de una pretemporada que ha observado desde fuera.

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Beto mantiene por ello la cautela pese a la mejoría, y ha recalcado que es "la lesión más compleja de la plantilla". El Hércules confía en recuperar progresivamente, con minutos medidos, a un delantero que, en el poco tiempo que pudo, demostró una calidad que sin duda hará falta esta temporada.