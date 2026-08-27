Beto Company no esquiva el objetivo: "El Hércules tiene que ascender"

Regresa el fútbol a Alicante, vuelve el Hércules al césped y su entrenador, Beto Company, ha reaparecido para atender las preguntas de la prensa ante este nuevo curso y particularmente ante el Clásico de debut contra el Real Murcia (sábado, 21:30 horas). El valenciano se ha mostrado contento con la pretemporada, no tanto por los resultados como por el "proceso de crecimiento" de su plantel, y no ha evitado ratificar que el objetivo es el ascenso.

En estas semanas de preparación Beto ha visto un "día a día bueno y una mejora constante" que le llevan a estar convencido de que dirige un equipo "súper competitivo". Quiere que lo siga siendo "desde la jornada 1 hasta la 38", aunque advierte de la dureza de la categoría y en especial de este primer partido.

"Será complicado, seguramente igualado y se decidirá por pequeños detalles, y posiblemente en la parte final del partido. Ahí estaremos focalizados, competitivos siempre y atentos para pescar esos tres puntos", ha vaticinado el técnico sobre el duelo del sábado. Los pimentoneros de Sergio Guilló tienen todo el respeto de Beto, que les reconoce una gran capacidad de adaptarse a diferentes planes de partido y resultar bastante impredecibles.

Solo dos bajas

Para medirse contra este primer y arraigado rival, el entrenador herculano contará con la disponibilidad de todo el equipo menos de Isaac Obeng y Alberto Toril. La reincorporación del primero al trabajo diario se prevé a principios de la semana que viene, mientras que el balear continúa sin fecha de regreso. Oriol Soldevila y Miki Bosch, que están entrenando con normalidad, pueden formar parte de la convocatoria, aunque su participación está condicionada por su falta de ritmo competitivo.

A horas de empezar su segunda temporada en el Rico Pérez, y el primer proyecto enteramente suyo, Beto no ha desviado la respuesta sobre cuál es el objetivo. "Ningún herculano o ninguna herculana entendería que yo aquí dijera que el objetivo no es ascender. El objetivo es ascender". Y ha añadido: "Eso a mí no me mete presión, me mete realidad", con el matiz de recordar que la sentencia llegará en la jornada 38 y que, en la previa del primer partido, hablar del ascenso es un "disparate".

Pero los alicantinos no hablan de otra cosa, ni esperan otra meta cuando su Hércules está por estrenar temporada. Desean, además, ilusionarse desde el primer minuto. Constatar que su equipo promete, y no por los nombres o por un resultado de pretemporada, sino en el campo, con fútbol puro y duro. En este sentido, Beto ha explicado que este verano trabajaron en mejorar dos aspectos con respecto al año pasado: la solvencia defensiva y el peligro en el último tercio.

"Me gustaría ser un equipo menos encajador, no tanto de goles, sino de oportunidades", ha afirmado, y considera que lo ha conseguido en pretemporada, a espera de solventar las situaciones de pérdida en campo propio, que han costado cuatro de los siete tantos recibidos en los amistosos.

El otro gran cambio lo ubica en "el último tercio, ese volumen de ataque y esa capacidad de desequilibrio. Yo creo que el año pasado nos quedamos un poquito faltos de ese último tercio y de capacidad de que, en un momento dado, un futbolista desequilibre". Piensa que es un rol por el que en el club estaban "muy enfocados a nivel de mercado, creo que lo hemos conseguido, y creo que es una de las facetas donde vamos a ver mejora".

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Visto bueno a la plantilla... y un posible sub-23

Del mismo modo, el entrenador está contento con la plantilla, no siente que se haya dejado nada y, si surgiese cualquier oportunidad de última hora en lo que resta de mercado, recuerda que por fichas disponibles tendría que ser un jugador sub-23 y considera que el refuerzo sería para la línea de ataque. Todo esto, claro está, salvo que haya alguna operación inesperada.