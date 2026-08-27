Hércules CF
El Hércules amplía su liderazgo con tres nuevos capitanes
El primer equipo blanquiazul incorpora a Rentero, Javi Jiménez y Andy Escudero a la capitanía, encabezada por Carlos Abad y Roger Colomina
Nuevo curso, nuevos representantes dentro del campo. Carlos Abad funge como el primer capitán del Hércules tras la salida de Nico Espinosa, y su segundo será Roger Colomina en esta temporada 2026-2027. La novedad está en que el club también ha anunciado otros tres portadores del brazalete, inéditos en esta responsabilidad: Javier Rentero, Javi Jiménez y Andy Escudero, en este orden jerárquico.
Tres suplentes de la capitanía que, sin embargo, la tendrán bastante cerca debido a que la titularidad de Carlos Abad está cuestionada por Sandro Blazic, y a que Roger Colomina no pisará el césped, al menos, hasta el ecuador de la liga. Los dos primeros líderes quedarán muchos partidos fuera del campo, y es en ese contexto donde Javier Rentero se pondrá el brazalete.
Un central que ha demostrado carácter de sobra en el campo, y que cargará con la responsabilidad de alzar la voz por sus compañeros y de recuperar el sosiego del grupo cuando toque. Los dos siguientes en la línea sucesoria, al igual que Rentero, llegaron al equipo la temporada pasada. Javi Jiménez es uno de los tres jugadores más veteranos de la plantilla, mientras que Andy Escudero, con 27 años, combina la entrada en su etapa de madurez profesional con raíces puramente herculanas.
Rol clave
El rol de capitán no es decorativo ni se asigna por azar. El Hércules padeció, según reconoce su propio entrenador, de momentos de falta de liderazgo y debilidad mental en la temporada pasada, sobre todo lejos del Rico Pérez, que se tradujeron en una sangría de puntos. Darle la vuelta a esa mala dinámica requiere, en buena medida, un liderazgo que proteja a los jugadores y a la vez les aliente con el ejemplo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet lo confirma: la provincia de Alicante pasará del calor a la lluvia en pocas horas
- Los vecinos de Tabarca lamentan que el Ayuntamiento de Alicante no ponga los toldos: “Tener sombras no debería ser tan complicado”
- La Generalitat autoriza en Pilar de la Horadada la primera granja de engorde de atún rojo de la Comunidad
- La directora de la Guardia Civil contesta a Dolón sin concretar los refuerzos y con apenas 100.000 euros para arreglar el cuartel de Torrevieja
- Renfe deja a Alicante con trenes de Cercanías de hace 40 años mientras rejuvenece la polémica flota de Valencia
- Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto de 2026: a qué hora verlo y dónde será más visible
- Un meteotsunami deja imágenes insólitas en Alicante: Aemet explica qué ha pasado en Santa Pola y Xàbia
- Orihuela cierra las playas de la Glea y Aguamarina en Campoamor y Cabo Roig por contaminación con aguas residuales