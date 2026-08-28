Hércules CF
La grada de animación estará en el estreno del Hércules
Curva Sur confirma su presencia ante el Real Murcia después de que el club haya cumplido a última hora con la instalación de megafonía y atril en el Fondo Norte
Habrá grada de animación este sábado en el Rico Pérez. Curva Sur ha confirmado a INFORMACIÓN que sus integrantes ocuparán finalmente la nueva zona habilitada en el Fondo Norte para alentar al Hércules ante el Real Murcia, después de una semana de dudas sobre si el club llegaría a tiempo para cumplir los compromisos adquiridos durante el verano.
La confirmación ha llegado este viernes, cuando se ha comprobado que está instalada la megafonía y se han terminado de preparar los elementos necesarios para poner en marcha la grada. El colectivo ha podido además introducir su material en el espacio habilitado para almacenarlo dentro del estadio y el área de Seguridad del club ya ha recibido toda la documentación necesaria.
Desde Curva Sur valoran especialmente el trabajo realizado durante las últimas semanas por Pedro Heredia, Mariano Soriano y Pedro Picatoste, interlocutores del club que, según el colectivo, han facilitado el regreso de la animación organizada al Rico Pérez y han trabajado para que la grada pueda estar operativa desde la primera jornada en un proceso que, por otra parte, no ha estado libre de dificultades.
Regreso necesario
La grada regresa así después de varios meses de conversaciones entre el Hércules, Curva Sur y la Federación de Peñas Herculanas, así como las otras tres peñas que participarán en la animación, tras el desencuentro que dejó al equipo sin afición organizada durante la segunda mitad de la pasada temporada.
Si nada se tuerce en las horas previas al partido, el Rico Pérez recuperará su voz justo a tiempo para uno de los duelos con más rivalidad del calendario y el que seguramente sea el mayor desplazamiento visitante que reciba Alicante en el curso.
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