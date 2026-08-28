El Hércules estrena proyecto bajo los focos de un Clásico

Cuestión de horas. La expectación de todo un verano se verá las caras con la realidad de la competición la tarde de este sábado (21:30 horas), cuando el Hércules de Beto Company se estrene en todo un Clásico. El Real Murcia y unos 2.000 seguidores visitarán el Rico Pérez y marcarán el arranque de un curso que, para ambas entidades deportivas, no es sino otra carrera hacia el fútbol profesional desde la primerísima jornada.

No caben excusas, la exigencia es máxima en casa y el nivel de los rivales en la categoría también. El primer contrincante, dirigido por Sergi Guilló, se ha recompuesto sobre las cenizas de la decepción pimentonera del pasado mayo y llega al inicio de curso con una identidad incipiente y voluntad de dar guerra. Ocho partidos estivales, tres de ellos en Copa Federación, siete victorias y un solo empate en todos ellos. La moral murcianista está restañada, y sus filas, fortalecidas. Tan solo cabe la posibilidad de lamentar la baja Álvaro Bustos.

La hora de la verdad

En el banquillo local, Beto echará a andar un proyecto que tiene su sello. Un proyecto en todo el significado de la palabra, con intención, con ideas, con medios, con el apoyo de la propiedad y con nombres especialmente seleccionados para la propuesta del entrenador valenciano. La pretemporada ha sido una sucesión de ensayos que no han dejado marcadores gratos, pero sí muchos aprendizajes. Ahora se acaban los ensayos y empieza la hora del rendimiento, y el herculanismo, tan pasional como deseoso de regresar al sendero histórico que le corresponde, sabrá reclamarlo desde muy pronto.

Nadie puede prometer resultados en este deporte que juegan 22 personas en un campo de 10.000 metros cuadrados. Es imposible controlar cada metro, cada mente, cada acción, cada causa y cada azar. Beto ha prometido, no resultados, pero sí un equipo mejor que el del año pasado y comprometido con el ascenso. Ha adelantado que deberíamos poder ver más solvencia defensiva y más peligro en el último tercio.

Las decisiones de Beto

Lo primero que habrá que ver, en cualquier caso, es el balón batir la red contraria. Los goles se han resistido este verano, y parte importante de los artilleros siguen fuera de circulación: Toril y Obeng son las únicas bajas confirmadas, mientras que Soldevila apenas podría ofrecer algunos minutos.

La gran decisión que deberá tomar Beto y que marcará su plan de juego está en el mediocampo: alinear un doble pivote, con un mediapunta por delante como ha hecho en buena parte de la pretemporada, o apostar por una medular con pivote y dos interiores. La primera opción se perfila como la más probable, y uno de sus protagonistas, como "8", será con certeza Manu Rico.

La otra elección del entrenador, con importancia que trasciende a este encuentro, será la del portero titular. La más que contrastada fiabilidad del capitán Carlos Abad, a criterio de un servidor, cederá el puesto a la habilidad con los pies y agilidad de Sandro Blazic. La propuesta de Beto requiere una salida de balón fiable, y este trabajo no se limita a los zagueros, ni depende solamente del mediocentro, sino que empieza por las botas del guardameta.

Las cartas se desvelarán al final de la tarde y tras el silbatazo inicial la emoción regresará a las gradas herculanas. También los cánticos y las banderas, con el regreso de Cruva Sur y otras tres peñas a la nueva grada de animación, situada en el Fondo Norte. Un partido previsiblemente largo y de final disputado que para blanquiazules y pimentoneros abre una nueva página en Primera RFEF.

Noticias relacionadas