El Hércules se estrella en su estreno ante el Real Murcia

El Hércules ha caído en su estreno liguero ante el Real Murcia por 1-2 y decepciona a la mayor entrada de aficionados en el Rico Pérez desde que el club compite en Primera RFEF. Los blanquiazules, dubitativos en el primer tiempo y nada finos de cara a puerta, se vieron superados por el clásico rival, que con un fútbol directo se mostraron dominantes en largos tramos del encuentro y decisivos cuando tuvieron oportunidad.

En la primera mitad de partido los visitantes se sintieron cómodos, como en casa. Los de Beto Company no eran capaces de salir con el balón, mostraban timidez a la hora de presionar y apenas tuvieron sus primera ocasiones, desperdiciadas en las botas de Antoñín, en los minutos 39 y 41. Ambas gracias a asistencias de Andy Escudero, el más lúcido de los blanquiazules.

Los murcianistas partían con ventaja en cada acción ofensiva, encontrando siempre la superioridad en las transiciones y ganando la espalda una y otra vez a un Hércules que acababa por defender junto al área de Sandro Blazic. La dinámica no cambio mucho tras el descanso y en el minuto 50 se impuso la lógica. Javi Moreno, exherculano, clavó en el fondo de la red un disparo tras conducir en la media luna y adelantó al Real Murcia. No tuvo reparos en celebrar el tanto, con baile incluido, en la que hace dos cursos fue su casa.

Beto movió ficha con la entrada de Mehdi Puch por Manu Rico, quien junto a Fidalgo protagonizó un partido anodino en el mediocampo. El Hércules fue apretando más y más tras el cambio y ante la premura del reloj, pero en el minuto 79 Flakus culminó una contra relámpago de los pimentoneros y amplió la ventaja con un golazo ante el que Blazic poco pudo hacer.

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El partido volvió a la vida gracias a un obús de Samu Vázquez que, carambola mediante en la cabeza del central murcianista, batió a David Jiménez y elevó el 1-2 al electrónico. Sin embargo, y pese a la insistencia, al Hércules le faltaron ideas y determinación para aprovechar los 17 minutos restantes, entre ellos los 8 de añadido, hasta el silbatazo final que consagró la primera victoria del Real Murcia en Alicante desde el 2014.