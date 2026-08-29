Regresa El Golazo de INFORMACIÓN al Rico Pérez: ¡Participa!

Vuelve El Golazo de INFORMACIÓN. La cuarta temporada de este concurso que se estrenó en el Rico Pérez el 3 de diciembre de 2023 retorna al estadio mundialista para dinamizar los descansos y proporcionar al ganador o ganadora hasta 300 euros en caso de conseguir, en un solo intento, enviar al fondo de la portería un disparo con el pie desde el centro del campo, justo desde el punto en el que se sitúa el balón al inicio de cada partido.

231218INF_C.H._18941 (189419656).jpg / Alex Domínguez / Héctor Fuentes / Jose Navarro / Pilar Cortés

Este sábado, 29 de agosto, se vivirá el primero de los 19 capítulos de El Golazo programados para el presente curso, el tercero seguido en Primera Federación. Será en el intermedio del enfrentamiento contra el Real Murcia en la reedición del duelo más repetido en la centenaria historia del Hércules. Lo protagonizarán tres lectores invitados por este periódico a modo de exhibición para recordar a todo el público la mecánica del concurso.

A partir del fin de semana que viene, coincidiendo con la visita del filial del Atlético de Madrid a Alicante, los tres concursantes elegidos por sorteo ya sí podrán aspirar a al premio con sus respectivos lanzamientos desde el centro justo de la línea divisoria. Será en el descanso de la segunda jornada de liga, que volverá a tener como escenario el José Rico Pérez. La cita contra el equipo que entrena Fernando Torres será el domingo 6 de septiembre, a las 18:15 horas.

Participar es muy sencillo y puedes llevarte 300 €

Desde la segunda jornada de liga, se publicará en la edición impresa de INFORMACIÓN (salvo los martes), un CUPÓN en las páginas del diario que debes recortar y rellenar para poder participar en el concurso. Los lectores que deseen optar al premio pueden presentar cuantos cupones estimen oportuno con sus datos de contacto en cada uno de ellos.

Una vez en el estadio, el mismo día del encuentro, se depositarán los cupones en las cajas habilitadas en las puertas de acceso que hayan sido abiertas al público esa jornada. Cuantos más cupones rellene cada aficionado o aficionada, más posibilidades tendrá de ganar el sorteo y participar en el concurso que se desarrolla en el intermedio del partido, nada más comenzar el descanso.

Alex Domínguez

Concursa con INFORMACIÓN y gana

La organización, representada por INFORMACIÓN y Hércules C.F. , a través de un sorteo, seleccionará a los 3 seguidores que opten a un premio máximo de 300 € en el caso de un único ganador. Si no es así, la cantidad se reparte entre quienes logren enviar el balón dentro de la red de la portería ubicada en el fondo norte en un solo disparo ejecutado desde el punto exacto que marca el centro del campo. La pelota tiene que rebasar por completo la línea de gol.

En el tiempo de descanso del partido, los participantes, avisados previamente por la organización, bajarán al césped y chutarán solo una vez cada uno en el mismo orden en el que han sido agraciados en el sorteo.

En el caso de que solo uno de los tres concursantes consiga el GOLAZO, este se embolsa 300 euros. Si son dos quienes lo logran, se llevan 150 euros cada uno, y si anotan los tres, cada participante recibirá 100 euros.

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