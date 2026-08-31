Cuenta atrás para Fran Sol en el Hércules

Fran Sol afronta las últimas horas del mercado con su futuro todavía en el aire. El Hércules mantiene conversaciones con la representación del delantero para tratar de encontrar una salida antes de que este martes, a medianoche, se cierre definitivamente la ventana de fichajes. El deseo del club continúa siendo liberar su ficha profesional para disponer de margen con el que incorporar otro delantero sénior.

No existe, sin embargo, una operación avanzada. La posibilidad del Recreativo de Huelva que ha circulado recientemente no es cierta y, de momento, el artillero de Vicálvaro mantiene su voluntad de cumplir el año de contrato que tiene en vigor. Tampoco tiene sobre la mesa una propuesta que permita resolver una situación que se arrastra desde prácticamente el inicio del verano.

Las condiciones del Hércules tampoco han cambiado. El club facilitará la marcha del madrileño si aparece un destino que satisfaga al jugador, pero no contempla abonar una rescisión para dejar libre su ficha. Si el mercado termina sin acuerdo, Fran Sol continuará perteneciendo a la plantilla de Beto Company y deberá pelear durante los próximos meses por hacerse un sitio.

Sin minutos ante el Murcia

El primer partido oficial no fue nada esperanzador para el atacante. Fran Sol no disputó ni un minuto contra el Real Murcia, pese a que el desarrollo del encuentro ofreció un escenario perfecto para recurrir a un delantero de área durante el tramo final. El Hércules perdía, necesitaba remontar y terminó acumulando futbolistas en campo contrario. Beto Company, en cambio, agotó sus ventanas de cambios sin recurrir al único "9" que tenía en el banquillo, después de tenerle largos minutos calentando en la banda.

Un mensaje claro de que no cuenta con él, ni tan siquiera en momentos de necesidad. Tampoco en un día en el que el ariete titular, Antoñín, no estuvo nada fino y dejó escapar dos ocasiones claras de gol, pero aun así completó los 90 minutos.

Fran Sol, a la izquierda en segunda línea, durante el recibimiento de la afición al equipo, el pasado sábado. / Áxel Álvarez

La situación confirma lo que el propio club ya había trasladado al futbolista durante el verano. Fran Sol parte por detrás en los planes del entrenador y sus posibilidades de participación son reducidas mientras estén disponibles las opciones preferentes para la punta del ataque. La recuperación de Alberto Toril ampliará todavía más esa competencia cuando el balear esté preparado para sumar minutos.

El goleador del pasado curso no disputó ni un minuto contra el Real Murcia, pese al escenario perfecto para recurrir a un hombre de su perfil

De hecho, el veterano madrileño apenas acumuló alrededor de 160 minutos durante toda la pretemporada, una participación muy inferior a la de otros futbolistas ofensivos como Antoñín o Álex Jiménez, y similar incluso a la del canterano Hamza. A pesar de todo, Fran Sol consiguió marcar un gol en el último amistoso contra el Yeclano.

Todo ello después de una primera temporada en Alicante en la que terminó como máximo goleador del equipo con diez tantos, aunque cinco llegaron desde el punto de penalti y su rendimiento quedó lejos de las expectativas generadas con su fichaje, incluso las que depositó en él el club, que le dio un contrato de los de mayor peso salarial de la plantilla.

Desbloquear otra operación

Justamente por ello, liberar su ficha permitiría ahora cambiar el escenario del último día de mercado. El Hércules tiene cubiertas todas sus licencias sénior, por lo que sin una salida únicamente puede incorporar jugadores sub-23 inscribiéndolos en el filial. La marcha de Fran Sol abriría la posibilidad de acudir al mercado por otro delantero profesional y destinar a esa operación parte del margen salarial liberado.

En todo caso, el ostracismo no responde a ninguna cuestión relacionada con su comportamiento diario. Beto le defendió públicamente al atacante en la previa del estreno liguero contra el Murcia. "Tiene la situación normal de un jugador con contrato. Su trabajo es intachable y tiene el respeto del vestuario y el cuerpo técnico", afirmó el entrenador.

La marcha de Fran Sol abriría la posibilidad de acudir al mercado por otro delantero profesional y destinar a esa operación parte del margen salarial liberado

Una defensa de su profesionalidad que convive, sin embargo, con una realidad deportiva bastante más difícil para el delantero. Si este martes no encuentra acomodo, el siguiente mercado no abrirá hasta enero y deberá intentar revertir su situación desde los entrenamientos. Si no se sobrepone en lo futbolístico, una salida dentro de cuatro meses se dará en condiciones menos favorables para el jugador.

La propiedad del Hércules, la secretaría deportiva y el entrenador no han empujado expresamente al futbolista hacia la puerta. Beto, por ejemplo, evitó entrar la pasada semana en el desencuentro que el madrileño mantiene con parte de la grada desde el final del curso anterior. "No soy la persona para aconsejarle a Fran, ni decirle qué tiene que pedir", respondió cuando fue preguntado por una posible rectificación del delantero.

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Las dos partes implicadas están pujando hasta el último minuto, pero el reloj no se detiene en esta cuenta atrás. El club no quiere asumir el coste de romper unilateralmente el contrato, y Fran Sol se aferra a los términos escritos en él. Si no aparece una solución satisfactoria para el jugador en las próximas horas, el atacante seguirá en Alicante.