Alberto Marí se le escapa al Hércules

No hay futuro para Alberto Marí en el Hércules. El delantero alicantino, con el cual el club blanquiazul había avanzado conversaciones, ha decidido continuar su carrera en el extranjero, según ha podido saber INFORMACIÓN. Su nombre era la principal opción sénior para reforzar el ataque herculano.

La operación llegó a estar sobre la mesa de forma concreta. Beto Company y Paco Peña insistieron este lunes a la propiedad del club en la incorporación del alicantino, que había quedado libre después de que el Valencia rescindiera su contrato el pasado 27 de agosto. Marí reunía varias condiciones que resultaban atractivas para el club: experiencia en el fútbol profesional, conocimiento de la categoría, agente libre y, además, alicantino y de formación herculana.

Fran Sol respira

La llegada de Marí hubiese requerido obligatoriamente la salida de Fran Sol. Con la caída de esta opción, el artillero madrileño gana enteros para continuar en la plantilla, después de que durante el verano su situación hubiera quedado condicionada por la posibilidad de incorporar otro delantero sénior. El fracaso de la principal apuesta para sustituir a Fran Sol hace más probable que complete la temporada en el Rico Pérez, tal y como él desea y su contrato le garantiza.

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Con esa vía prácticamente cerrada, la dirección deportiva centrará ahora sus esfuerzos en el fichaje de un atacante sub-23, una incorporación que el club ya tenía prevista con independencia de lo que sucediera con Marí. El Hércules busca principalmente velocidad y desequilibrio en los últimos metros, con especial atención a un futbolista que pueda desenvolverse en banda. Las últimas horas del mercado determinarán si Paco Peña consigue completar la plantilla con esa última pieza ofensiva.