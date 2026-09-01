Fran Sol se queda y el Hércules cierra el mercado sin refuerzo ofensivo

Luces apagadas en Foguerer Romeu Zarandieta. El último día del mercado de fichajes ha dejado fría a la afición del Hércules. No llegó ningún refuerzo en ataque y Fran Sol, excluido de los planes del entrenador desde el inicio del verano, finalmente se quedará en Alicante. Ni apareció una salida que satisficiera al futbolista, ni el club fue capaz de atar una alternativa que le mejorase. Ambas situaciones se podían resolver a golpe de talonario, pero la propiedad del club no lo consideró pertinente.

La continuidad deseada por Fran Sol se vio garantizada este mismo martes cuando la operación por el alicantino Alberto Marí se esfumó. El futbolista, rescindido esta semana por el Valencia, priorizó irse a jugar al extranjero, según confirmó su representante a INFORMACIÓN al mediodía. Beto Company y Paco Peña insistieron en su fichaje en la reunión mantenida el lunes para abordar la situación de la delantera, y hubo conversaciones avanzadas con el jugador en este sentido.

Abortada esa alternativa, que era la única que podía convencer a Enrique Ortiz de hacer un desembolso importante para liberar la ficha de Fran Sol, todo se allanó para la permanencia del madrileño. Goleador del equipo en el pasado curso, afrontará su segunda temporada en Alicante sin el favor de Beto, pero sabiendo que la plantilla va corta de goles y teniendo como competidores a Antoñín, sin el mejor comienzo posible; y a Alberto Toril, que todavía no tiene fecha de regreso y de quien no se espera titularidad.

Panorama complicado para Beto, que se significó el pasado sábado al no dar ni un minuto a Fran Sol

Panorama complicado para Beto, que se significó el pasado sábado al no dar ni un minuto a Fran Sol en un partido que pedía a gritos la entrada de un ariete. Situación que seguramente se repetirá a lo largo de la temporada, y no pocas veces si el preparador valenciano no consigue remediar el problema de la pólvora mojada.

La llegada de un sub-23 se queda en el tintero

Sin movimientos de salida, tampoco cabía esperar ninguno de llegada. El Hércules tenía ocupadas todas sus licencias sénior y necesitaba liberar una para poder incorporar a otro futbolista mayor de 23 años. Durante todo el verano, la ficha de Fran Sol fue la principal llave para abrir esa posibilidad. El club mantuvo conversaciones con su representación hasta el último día, pero nunca apareció una propuesta que mejorase lo que Fran Sol tiene comprometido en Alicante.

En las otras líneas del campo la plantilla se había dado por cerrada tan pronto como el 13 de julio, día en que el pivote Aitor Gismerá firmó con la entidad blanquiazul. Pero en ataque sí se esperaba, y de hecho se había anunciado, la llegada de un jugador sub-23. Lo más necesario, lo más útil para la coyuntura actual del vestuario, hubiese sido un extremo con velocidad y capacidad de desequilibrio. Una intención que, finalmente, no cuajó.

Rafa de Palmas quiere intentarlo

A pesar de que siempre es posible inscribir a un sub-23 en el filial y convocarlo con el primer equipo, lo cierto es que también estaban llenas las siete fichas de futbolistas jóvenes en el plantel de Beto. Rafa de Palmas y Rubén Cantero, por otra parte, habían aparecido durante el verano como candidatos a salir, de nuevo, en forma de cesión.

En el caso del defensor central, la lesión de Miki Bosch le abrió una ventana para participar considerablemente en la pretemporada y ganarse la posibilidad de quedarse en el equipo, aun a pesar de la dominancia de Javier Rentero y el buen prospecto de Yago Cantero.

Rafa de Palmas, por su parte, ha mostrado a lo largo de toda la pretemporada su convencimiento de seguir en Alicante y triunfar de blanquiazul. Ante las invitaciones a buscarse un equipo donde jugar a préstamo, el joven canterano no ha cejado en su empeño, incluso a sabiendas de que su posición es, a juicio de un servidor, la mejor cubierta de este Hércules.

El último día en blanco deja una sensación de trabajo a medio hacer, por más que solo faltase la guinda

A nivel futbolístico, los análisis, siempre incompletos por el momento prematuro de la temporada, se verán superados jornada a jornada por la realidad de la competición. A nivel de impacto en la afición, los herculanos se quedan con mal sabor de boca. La secretaría técnica había confeccionado prácticamente toda la plantilla antes incluso de comenzar la pretemporada y llegó al último día sin movimientos obligatorios.

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Quedaba solo una tarea pendiente, impuesta, en buena parte, por la dirección deportiva y el cuerpo técnico: traer un delantero del gusto de ambos. No cumplir con ella, más si cabe después de que la derrota del debut confirmase que la falta de pegada persiste y cuesta puntos, deja una sensación de trabajo a medio hacer, por más que, en realidad, solo faltase la guinda, el detalle final. Ocurre que, muchas veces, la diferencia entre un buen trabajo y uno completo está en el último movimiento.