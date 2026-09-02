El Hércules 26/27 se queda a medias: así es la plantilla definitiva

Punto final al mercado de fichajes veraniego. Adiós a las nuevas incorporaciones, los rumores o las sorpresas de última hora en las cuatro categorías más importantes del fútbol español. Confeccionar la plantilla ya es parte del pasado y ahora los clubes deben centrar sus esfuerzos al 100% en el verde, donde se consiguen ascensos o, en su defecto, se evitan descensos. En busca de lo primero está el Hércules que ha visto cómo el mercado de fichajes estival cerraba las puertas sin ningún refuerzo de última hora y con Fran Sol en plantilla, pese a no ser del gusto de Beto.

La última tarea, que hubiese sido la guinda del pastel veraniego, no llegó y el Hércules terminó quedándose sin la figura de un delantero que gustase tanto a la directiva como al cuerpo técnico. Un verano que arrancó muy bien y con una clara apuesta para mirar hacia arriba da la sensación de haber terminado a medias y con la afición un poco fría respecto al comportamiento de la entidad en el último tramo del verano. Hay nuevos perfiles que intentarán llevar al conjunto alicantino hasta lo más alto, pero el problema del gol sigue sobrevolando el Rico Pérez, más todavía teniendo en cuenta el arranque de temporada de Antoñín y la lesión de Alberto Toril. Otro objetivo que no se vio cumplido fue el de adquirir un extremo sub-23.

Bien es cierto que el grueso del trabajo llevaba hecho desde antes de mediados de julio con la contratación de hasta diez futbolistas. Por aquel entonces se dijo que el mercado del Hércules estaba siendo impecable, adelantándose a conjuntos rivales en ciertos futbolistas y con la sensación de que Beto podía empezar a trabajar con los suyos desde el día uno.

Un hecho que no iba a ser definitivo para conseguir el objetivo, pero que podía acercar al Hércules al ansiado ascenso durante las primeras jornadas en las que los equipos todavía andan asimilando conceptos. El pasado sábado, en lo que debía ser una vuelta a casa festiva junto a uno de los partidos más esperados, terminó en derrota y se evidenciaron ciertas costuras de un equipo que deberá pelear con los mismos activos, como mínimo, hasta enero.

Séptimo equipo más valorado

De esta forma, el Hércules cierra el verano con los fichajes de Miki Bosch, Yago Cantero y David López en la defensa; Álex Fidalgo, Aitor Gismera y Manu Rico en el centro del campo; y Álex Jiménez, Víctor Narro, Isaac Obeng y Antonín en la delantera. Un total de diez incorporaciones que sitúan al Hércules en la séptima posición del grupo en lo que respecta al valor de mercado de sus plantillas (5,25 millones), por detrás del Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño, Real Zaragoza, Ibiza, Sant Andreu y Huesca. Destaca la diferencia del filial merengue sobre el resto de equipos, ya que su valor asciende a los 45,85 millones.

La portería del Hércules será tarea tanto de Carlos Abad como de Sandro Blazic. Ante el Murcia el guardián de la portería fue el alemán de 20 años, recientemente renovado y con una vinculación hasta 2029. Tras formalizar la ampliación del contrato, Blazic agradeció el apoyo y aseguró que Alicante es el lugar en el que quiere estar para seguir creciendo. De este modo, el Hércules tendrá una de las mejores porterías de la categoría con dos porteros de nivel, pero con diferencias entre ellos.

La defensa estará ocupada por Yago Cantero, Javier Rentero, Miki Bosch, Rubén Cantero, Javi Jiménez, David López, Samu Vázquez y Jorge Galvañ. Uno que aparecía en muchas quinielas para salir del equipo era Rubén Cantero, pero la lesión de Miki Bosch le facilitó su estancia en el conjunto alicantino con el sueño de hacerse un hueco en la plantilla. Ante el Murcia el centro de la zaga estuvo ocupado por Javier Rentero, nombrado tercer capitán del club después de ser uno de los mejores la temporada pasada y Yago Cantero, incorporado este verano con grandes expectativas sobre sus hombres.

El centro del campo será tarea de Ben Hamed, Álex Fidalgo, Roger Colomina, Manu Rico, Aitor Gismera y Mehdi Puch. Diferentes perfiles para Beto, optando en el debut por Fidalgo y Rico. En una parcela más adelantada aparecen los nombres de Andy Escudero, Oriol Soldevila, Rafael de Palmas y Guti.

Álex Jiménez, Víctor Narro e Isaac Obeng completarán la delantera junto a Antoñín, Alberto Toril y Fran Sol. Con esto Beto deberá mirar hacia arriba para completar una temporada que no ha arrancado con el mejor pie. La falta de gol deberá ser subsanada con un paso hacia delante de Antoñín y Fran Sol. El siguiente reto ya espera al Hércules y será el próximo domingo ante el Atlético Madrileño en el Rico Pérez a las 18:15 horas.