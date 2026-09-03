Paco Peña valora el mercado del Hércules: "Nuestras opciones están intactas"

Una vez cerrado el mercado de fichajes para el Hércules, es hora de hacer una valoración sobre la plantilla definitiva. Con ese objetivo ha comparecido Paco Peña ante los medios de comunicación y ha reconocido estar muy feliz con el equipo confeccionado, eso sí, hay que darle tiempo para ver los resultados. "Cómo el fútbol va de resultados, vamos a esperar a que todo vaya concurriendo y después ya se le pondrá una nota. Estamos muy contentos, nos quedamos con eso".

El último día de mercado el Hércules no se movió, pero el secretario técnico de la entidad ha desvelado que sí que existió esa posibilidad. "Sí que hubo posibilidades, claro. No pudo ser y ya está, tampoco nos íbamos a volver locos en ese sentido. Estoy muy contento con lo que se hizo y con lo que se ha quedado". Además, añadía lo siguiente sobre las lesiones de algunos futbolistas. "Son jugadores importantes y, sobre todo, nos dan fondo de armario para que el míster pueda hacer cosas. Todo eso ayuda a dar el último empujón".

Paco Peña, durante la rueda de prensa. / Jose Navarro

Tras ser preguntado sobre la temporada pasada, Paco Peña ha sido claro y ha comentado que si no se entró en "play-off", la temporada no fue buena. Una de las asignaturas pendientes fue la contratación de un nueve a última hora, sobre esto, el secretario técnico ha respondido lo siguiente. "Desde el primer momento quisimos hacer algo arriba. Así se trasladó, pero no se ha podido dar. Respecto a los otros equipos, yo estoy muy contento con nuestra plantilla, no miro más allá ni a los demás. Sabemos que es una Primera RFEF muy complicada y un grupo muy difícil. Es cierto que el otro día no ganamos, pero al combate fuimos mejores que ellos, no estuvimos acertados cuando lo teníamos que estar".

"Cuando llegue ese momento lo afrontaremos. Lo primero, ojalá en noviembre esté al 100% y en enero ya valoraremos todo lo que tenemos que valorar. Lo primordial es que él esté bien y vuelva a ser el Roger que todos conocemos. Con eso ya estamos muy contentos", comentaba Paco Peña después de ser preguntado sobre la figura de Roger Colomina y su lesión de larga duración.

Uno de los nombres que más dieron que hablar durante el mercado fue el de Nico Espinosa. El canterano terminó marchándose al Mirandés, pero, según Paco Peña el club hizo todo lo posible, "incluso más del 100%". A nivel personal, el secretario técnico ha comentado que se desgastó con él para bien, pero el canterano, después de tener otras ideas, terminó cambiando de aires. "Puedo asegurar que tiene las puertas abiertas del Hércules para cuando él quiera", sentenció sobre Nico Espinosa.

"Aquí a veces no gusta lo bueno y sí tener siempre en boca al Hércules para cosas malas" Paco Peña

"Aparte de juventud, hemos mejorado a nivel defensivo, también en banda. En el medio del campo las figuras de Gismera y Fidalgo nos gustan mucho, son similares a la de Calatrava del año pasado. A nivel de tres cuartos tenemos muchas variantes, estamos contentos por eso", destacaba Paco Peña.

"Estamos en plazos para que Toril vaya cogiendo todo lo que queremos. Se le ve que tiene muchas ganas porque la rodilla está respondiendo, en un corto plazo podrá estar con nosotros. El tema de Fran es muy sencillo, como todo jugador es profesional, tiene el cariño de sus compañeros y el nuestro también, por supuesto. Siempre hemos ido de frente y él también, es un tío muy querido. Hablamos con él y si llegaba una buena situación de salida tiraríamos para adelante, si no, los contratos están para respetarlos. Una vez que termina el mercado, para nosotros va a ser muy importante. Aun así, tenemos también a Antoñín y a Toril, hay más variantes".

El Hércules sigue a expensas de la respuesta por parte de la Federación sobre la alineación de Javi Moreno, así lo ha confirmado Paco Peña. Por otro lado, ha reconocido estar muy feliz por Blazic y su renovación. "Es algo que estábamos intentando por todos los medios desde hace meses, no porque no quisiera el chico, sino porque así son las cosas y sus agentes tenían que concretar cosas. Era mejor que estuvieran aquí y una vez que vinieron todo fue muy fácil".

Durante la rueda de prensa no ha querido dar datos sobre la inversión en plantilla, al igual que tampoco ha querido compararla con otras temporadas. "Nuestras opciones están intactas, solo hemos perdido un partido. Nuestra meta es esa, estar arriba y, sobre todo, ser fuertes a nivel grupal. Eso es por lo que estamos peleando, lo que vemos a nosotros nos gusta. Da gusto verlos entrenar, el fútbol no es sencillo, pero sabemos que va a salir bien".

Con Beto presente en la rueda de prensa, Paco Peña se ha deshecho en elogios hacia el entrenador y no cree que renovarlo sin terminar la temporada sea una decisión arriesgada, ya que el técnico debía arrancar un proyecto con jugadores de su perfil. El dilema de la portería es otro al que se deberá enfrentar Beto, mientras tanto, el secretario técnico ha elogiado también a Carlos Abad. "Estamos muy contentos porque tenemos dos grandes porteros. Después solo puede jugar uno, pero Carlos es el capitán, ha sido el titular indiscutible y ahora le toca otra situación. Ha estado ayudando a Blazic desde el primer momento, no deja de empujar y de entrenar. Está mejor que nunca, el otro día cuando se perdió ejerció de capitán en el vestuario. Ojalá pudieran jugar los dos y ojalá podamos sentarnos con él y que decida poder quedarse, todavía es pronto".

Paco Peña y Beto, de espaldas, hablan al terminar la rueda de prensa. / Jose Navarro

"Cuando yo vine aquí no había absolutamente nada a la hora de tener jugadores jóvenes, ahora ya tenemos algo, tenemos opciones de futuro. Nos han tocado la puerta para una serie de jugadores. Está claro que los resultados no son los que todos queremos, pero hay una buena base y opciones de futuro. A nivel deportivo y a nivel económico es bueno tener todo esto. El Hércules es una plaza muy atractiva y muy vistosa para otros equipos".

Con una sola jornada disputada, ya se empiezan a hacer cábalas sobre cómo le irá la temporada al Hércules. Paco Peña considera que esta es una asignatura que debe cambiar, ya que, según su parecer, hay jugadores que la afición todavía no conoce y se les debe dar una oportunidad. "Yo no suelo tener redes sociales, pero, a veces, leo cosas que no son ciertas y se hacen para hacer daño. Eso es lo que más me frustra, es una pena, porque no todo lo que hay aquí es malo. Aquí a veces no gusta lo bueno y sí tener siempre en boca al Hércules para cosas malas".

El hecho de haber cerrado el 90% de la plantilla en agosto se traduce en que el Hércules consiguió hacerse con las primeras opciones. Sobre esto, el secretario técnico ha desvelado que solo ha habido dos futbolistas que dijeron que no al Hércules, uno está en Segunda División y el otro es Javi Moreno, que terminó zanjado el tema por cuestiones más personales que deportivas.