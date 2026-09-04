Hércules CF
El Hércules cierra filas con Fran Sol tras el mercado: "Está aquí, es uno más y va a muerte"
Beto Company confirma que el club buscó una alternativa para sustituir al delantero madrileño, pero asegura que, cerrada la ventana, contará con él "desde ya" si lo necesita
El mercado ha terminado y, con él, también la incertidumbre sobre Fran Sol. El delantero seguirá en el Hércules al menos hasta enero y Beto Company ha querido cerrar este viernes cualquier debate sobre su situación deportiva. El técnico ha reconocido lo que ya sabemos: que durante toda la ventana estival se trabajó en operaciones que podían acabar con la salida del al madrileño, pero asegura que desde el momento en que se cerró el mercado vuelve a ser uno más de la plantilla.
"Cuando juegas con las cartas boca arriba y te encuentras tipos honestos como Fran, que también lo hacen, es mucho más fácil entenderse a las buenas y a las malas", ha explicado Beto. El entrenador no ha escondido que el Hércules intentó movimientos en el mercado que podían convertir al madrileño "en uno de los damnificados".
Un mercado "muy bueno"
Finalmente no llegó ningún delantero que mejorase, a juicio de la dirección deportiva, lo que ya había en la plantilla. Una máxima que Beto asegura haber tenido clara durante todo el verano: "Si no mejora lo que tenemos, no se firmará por firmar". El técnico ha valorado el mercado como "muy bueno" y ha destacado la coordinación entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico desde el pasado mercado de invierno.
"Cuando juegas con las cartas boca arriba y te encuentras tipos honestos como Fran, que también lo hacen, es mucho más fácil entenderse a las buenas y a las malas"
El cierre de mercado ha venido acompañado de una conversación definitiva con el delantero. El mensaje, según ha contado Beto, fue sencillo: "Fran, estás aquí, eres uno más, a muerte". A partir de ahora, cualquier posibilidad de salida queda aparcada y el atacante tendrá que ganarse sus minutos dentro de la competencia existente en la posición.
Beto ha querido además cortar cualquier interpretación sobre una posible mala relación con el futbolista. "No hay problema personal, ni problema de ego, ni problema de rendimiento, ni problema de profesionalidad. Cero", ha afirmado. El entrenador niega de este modo que la escasa participación de Fran Sol durante la pretemporada y su ausencia ante el Murcia respondan a una cuestión personal.
El veterano atacante apenas acumuló alrededor de 160 minutos durante los amistosos estivales y no participó en el estreno liguero, pese a que el Hércules necesitaba remontar en el tramo final. Su situación deportiva había quedado muy condicionada durante el verano mientras el club buscaba una alternativa para liberar una ficha sénior y reforzar nuevamente el ataque.
Disponible como uno más
Con el mercado cerrado, el escenario cambia. Beto ha dejado claro que Fran Sol vuelve a estar disponible en igualdad de condiciones para entrar en sus planes. "Si necesito a Fran meterlo cinco, diez, quince, veinte o veinticinco minutos, lo voy a hacer desde ya", ha asegurado el entrenador, que ha vuelto a elogiar además su actitud durante todo el proceso.
El Hércules llegó al último día de mercado dispuesto a estudiar una salida que permitiera incorporar otro delantero sénior, pero evitó en todo momento pagar la rescisión del madrileño. Sin una opción que satisficiera a todas las partes, Fran Sol se quedó y Beto da por cerrada la carpeta.
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