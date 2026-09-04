Beto pide estabilidad antes del Hércules-Atleti B: "Estuvimos bien en todo menos en lo más importante"

La derrota contra el Real Murcia dejó disgusto, pero Beto Company no cree que sea una enmienda al trabajo hecho hasta ahora. "Hay que acertar. Estuvimos bien en todo, menos en lo más importante", asegura el entrenador, que en la previa del Hércules-Atlético de Madrid B (domingo, 18:15 horas) ha defendido que no hacen falta "grandes mejoras", sino pequeños avances que hagan al equipo "un paso más competitivo".

El siguiente examen vuelve a ser en el Rico Pérez, esta vez ante un filial al que Beto espera poder superar con dominio de balón y circulación en el mediocampo. Considera que, si el Hércules consigue pisar portería y generar el volumen de ataque que produjo ante el Murcia, "ganaremos muchos más partidos que los que perderemos".

La previa de este segundo partido estuvo llena de referencias a lo sucedido el pasado sábado. Uno de esos acontecimientos fue la lesión de Oriol Soldevila en su regreso a la competición oficial. "Solde estaba al cien por cien, no tenía ningún riesgo de lesión", ha respondido el entrenador ante los cuestionamientos por haber dado minutos al futbolista con un resultado adverso después de que prácticamente no hubiese participado durante la pretemporada.

"Solde estaba al cien por cien, no tenía ningún riesgo de lesión" Beto Company

El entrenador insiste en que su evolución está dentro de los plazos previstos después de una lesión de ligamento cruzado anterior y que las molestias que pueda sufrir forman parte del proceso de adaptación a la competición. "Si no le damos minutos, no podremos tener al Solde que queremos al cien por cien", ha indicado. Su previsión es que el futbolista alcance su mejor nivel hacia el final del año natural.

Obeng sigue fuera de la convocatoria

En el apartado físico, Miki Bosch está disponible, aunque todavía falto de ritmo competitivo. "Llega bien. Corto, pero bien", ha explicado Beto después de que el central complete ya su segunda semana de entrenamientos con normalidad. Quien no llegará todavía es Isaac Obeng. Beto ha descartado su participación esta semana y mantiene como horizonte próximo su regreso progresivo al trabajo competitivo, sin que se haya producido ningún contratiempo durante la recuperación.

Tampoco estará Alberto Toril, aunque las noticias sobre el delantero siguen siendo positivas. Ha completado ya entrenamientos y, si la rodilla continúa respondiendo de la misma manera, Beto sitúa su regreso a las convocatorias en un plazo de "pocas semanas", misma respuesta que dio en la previa del arranque de competición.

¿Beto se ha vuelto más prudente en salida?

Una de las imágenes que dejó el debut fue una versión del Hércules algo más directa en salida que en la pasada campaña. Beto rechaza que el equipo haya decidido asumir menos riesgos: "No se trata de minimizar riesgos, sino de saber a qué riesgos nos enfrentamos e intentar sacar beneficio".

Esta decisión obedece, según el entrenador, a que la mitad de los goles encajados en pretemporada se originaron en pérdidas en salida de balón. Ahora, buscar balones directos a delanteros como Antoñín será una alternativa a la que recurrir más a menudo, aunque reconoce que no todos sus atacantes tienen las de ganar en este tipo de duelos.

"Los saques largos son un recurso válido y estoy seguro de que nos van a dar situaciones de peligro" Beto Company

También seguirá apareciendo uno de los recursos que más debate ha generado: las "catapultas" de Javi Jiménez. "Es un recurso válido y estoy seguro de que nos va a dar situaciones de peligro", ha defendido Beto pese a que, tras todo un curso, tan solo recuerda dos ocasiones generadas a raíz de estos saques largos. "Todo el mundo saca lento, en el fútbol de élite y fuera de la élite. Lo vamos a seguir utilizando, pero también tenemos que tener la capacidad de iniciativa y sacar rápido si toca", ha afirmado.

Andy, por fuera o por dentro

La actuación de Andy Escudero ante el Murcia fue lo más destacado del equipo. Beto considera que su capacidad para asociarse y participar en el juego le permite actuar tanto desde la banda como en posiciones interiores. "Andy es un futbolista muy bueno. Lo pensaba antes de firmarlo y lo pienso ahora", ha afirmado.

El técnico recuerda que el alicantino participó directamente en nueve goles durante la segunda mitad de la pasada temporada y considera que todavía tiene margen para mejorar esos registros. La recuperación de Isaac Obeng, prevista para dentro de una o dos jornadas, traerá la opción de un futbolista más rápido y desequilibrante, pero menos combinativo que Andy. En definitiva, ampliará las posibilidades del técnico: "Pueden jugar los dos juntos, pero lo bueno es que tenemos la posición doblada con dos perfiles diferentes".

Después del primer traspié, Beto descarta que haya nervios y acepta la presión de esta plaza futbolística. Reconoce que el entorno herculano es exigente y entiende la decepción provocada por el resultado, pero reclama estabilidad: "Me gusta ser estable, y yo debo ser estable porque no puedo estar eufórico el día que gano, y destrozado el día que pierdo. En las derrotas no todo es malísimo y en las victorias no todo es buenísimo".

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El técnico ha calificado, eso sí, de "espectacular" el apoyo recibido ante el Murcia, donde se alcanzó el mayor aforo en esta etapa en Primera RFEF, y espera encontrar de nuevo un Rico Pérez que empuje al equipo. La segunda oportunidad llega de inmediato. Después de fallar en el estreno, el Hércules vuelve a casa con la obligación de transformar las buenas sensaciones que reivindica su entrenador en los primeros puntos del curso.