El Hércules se vuelve a encomendar al Rico Pérez

El mercado de fichajes ya es cosa del pasado, al igual que el Clásico. Sin tiempo para resignarse y para echarse las manos a la cabeza por la falta de gol ante el Murcia o por la escasez de movimientos en el último día de mercado, el Hércules vuelve a afrontar su siguiente reto. Ante su gente y en el Rico Pérez, el conjunto blanquiazul se verá las caras con el Atlético Madrileño el domingo a las 18:15 horas en un duelo correspondiente a la jornada 2 de Primera RFEF.

La tercera categoría del fútbol español vuelve al feudo blanquiazul por segunda semana consecutiva con el deseo instaurado en toda la ciudad de poder sumar los primeros tres puntos de un curso que ha arrancado de una forma un tanto convulsa.

Aficionados del Hércules jalean durante el último partido. / Áxel Álvarez

Sin una nueva figura en la delantera ni un extremo sub-23, pero sí con Fran Sol, el Hércules buscará amargar la tarde de un filial rojiblanco que la temporada pasada rozó con la yema de los dedos el ascenso al fútbol profesional de forma directa. Tanto el Atlético Madrileño, como el Eldense y el Sabadell coquetearon con la cabeza de la tabla durante gran parte de la temporada, pero, finalmente, fue el decano de la provincia de Alicante quien consiguió llevarse el gato al agua.

El conjunto catalán también firmó la machada por la vía del "play-off", sin embargo, los rojiblancos dijeron adiós a todas las aspiraciones en la primera ronda de la promoción por el ascenso después de caer ante la Ponferradina.

Pese a todo el runrún generado en torno a la figura de Fran Sol y su deseo de continuar en la entidad blanquiazul, tal y como estipula su contrato, Beto ha cerrado filas. En la rueda de prensa previa al segundo duelo del curso, el técnico blanquiazul reconoció que el club buscó una alternativa para sustituir al nueve madrileño durante el mercado de fichajes, pero al no poder cerrar ninguno de los nombres que estaban encima de la mesa, cuenta con él, al igual que con el resto de jugadores.

Declaraciones similares

Declaraciones muy similares a las de Paco Peña durante su última rueda de prensa, comentando que los goles serán tarea tanto del delantero madrileño, como de Alberto Toril y Antoñín. Tres perfiles que buscarán acercar al Hércules al fútbol profesional de una vez por todas.

Según Beto, si el equipo sigue la línea del estreno liguero conseguirá sumar los primeros tres puntos del curso ante el Atlético Madrileño. La falta de acierto de cara a portería fue notoria, pese a ello, las sensaciones no fueron negativas y se hizo más por ganar que por perder. Es la segunda jornada todavía, pero una nueva derrota en casa pondría en tela de juicio el trabajo de la directiva durante este mercado y haría empezar la temporada con tensión desde el primer día, algo que ni a Beto ni a los jugadores les haría especialmente gracia.

Enfrente aguarda el filial rojiblanco, una entidad que tampoco pudo sumar de tres en su estreno liguero. Con Fernando Torres otra temporada más en el banquillo, el Atlético Madrileño empató a dos ante el Juventud Torremolinos, pero se mostró protagonista con el balón, presionó arriba y exhibió velocidad por las bandas. La plantilla ha sufrido cambios y su principal estrella de la temporada pasada, Arnau Ortiz, no estará disponible al haber dado el salto al primer equipo.

Pese a ello, presenta novedades como Marc Domènech, quién vio puerta por partida doble ante el Juventud Torremolinos. Primero en el minuto 13 después de cazar un error del portero en la salida de balón y más tarde, en el 51, aprovechó una asistencia de Álvaro Santos para enviar el balón al fondo de la red. También destacan piezas como Arnau Solà, Miguel Cubo o Jorge Domínguez, debutando los dos últimos con el primero equipo a las órdenes del Cholo Simeone.

Con novedades y una plantilla reestructurada, los de Fernando Torres perseguirán, otra temporada más, estar en los puestos de arriba de la clasificación. En el duelo del curso pasado el Hércules firmó uno de los triunfos más holgados del año después de superar al filial por 3 a 0. Primero Galvañ en el 46, después Ropero en el 66 y por último Colomina en el 96 redondearon una cita perfecta en el Rico Pérez.

El mayor sueño es poder reeditar una noche como aquella, pero no será para nada una tarea sencilla. En busca de solucionar la falta de gol y con un Antoñín que no ha arrancado su andadura en el Hércules de la mejor manera, los de Beto intentarán hacerse con los primeros tres puntos del curso. Sería la mejor solución al runrún instaurado después del mercado de fichajes.