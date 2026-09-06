Beto, frustrado con la falta de puntería del Hércules: "Hay que entender que este escudo exige acertar"

El Hércules no arranca. Y su entrenador, Beto Company, lo sabe... y no lo oculta. Tras caer de nuevo frente al Atleti B (2-0) en un choque repleto de infortunios, el técnico blanquiazul no esquiva la realidad. "Es lamentable que vayamos los últimos. ¿Qué voy a decir? Entiendo la frustración y la decepción, yo también estaría enfadado si fuera aficionado. Y luego parece que nos soplan y nos tumban en el sentido futbolístico. Por suerte quedan 36 jornadas... pero no me vale", explicó en sala de prensa, todavía en caliente.

El entrenador fue muy exigente con la falta de acierto de sus futbolistas, que todavía no han sido capaces de hacer un gol en los primeros 180 minutos de la liga: "Hemos tirado infinidad de veces, son 24. Nos han sacado tres balones bajo de los palos. Estamos trabajando constantemente en ese tipo de acciones. El equipo tiene volumen ofensivo, centra y hunde a los rivales. Rematamos córners. Pero no entra. Algún día tendrá que entrar... pero no podemos esperar. Hemos perdido dos partidos en casa. No puede ser".

Antoñín se lamenta tras desperdiciar una ocasión. / Alex Domínguez

Además, lanzó un mensaje directo al vestuario sobre las responsabilidades de este mal inicio, uno que tiene al Hércules colista después de las primeras dos jornadas. "¿Ansiedad en el vestuario? Ansiedad también tengo yo. Que cada uno apechugue con lo suyo y a aguantarlo. Hay que entender que este escudo exige acertar, y yo el primero. Que cada palo sostenga su vela. Yo me puedo equivocar en un planteamiento... pero lo que no puedo hacer es empujarla a un metro de la portería porque soy el entrenador", desarrolló visiblemente enfadado.

"Yo me puedo equivocar en un planteamiento... pero lo que no puedo hacer es empujarla a un metro de la portería porque soy el entrenador" Beto Company — Entrenador del Hércules CF

El técnico también hizo hincapié en los errores defensivos que está cometiendo el equipo. Frente al Atleti B, fue Javi Jiménez quien falló en la acción del 1-0. "Claro que me preocupa los fallos atrás. Cuando no es un pito es una flauta. Esta semana hablábamos precisamente de que en pretemporada habíamos tenido muchos goles en contra por situaciones de pérdida. No podemos seguir con esos errores porque en esta categoría si dejas un balón medio muerto en el área te la enchufan", dijo Company al respecto, quien puso en duda la expulsión de Álex Jiménez: "Creo que es una expulsión de fútbol moderno".

Cambios y Cantero

El técnico justificó el doble cambio de Víctor Narro y Ben Hamed —ambos destacados en el partido— por motivos extradeportivos. "Ben Hamed tenía una amarilla y Víctor Narro estaba tieso, con los isquiotibiales arriba. Ben Hamed ha estado muy bien, pero tenía una tarjeta y no queríamos quedarnos con uno menos", desarrolló. Otro de los contratiempos que sufrió el Hércules, este antes del inicio del partido, fue la lesión de Yago Cantero. El central navarro tuvo dolores en la espalda que le impidieron ser titular a pocos minutos del inicio del partido. En su lugar, Company eligió a Miki Bosch, quien ha estado lesionado durante gran parte de la pretemporada.

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"Yago Cantero no arrastraba ninguna molestia. Yo tampoco he visto bien lo que ha pasado, pero se ha quedado bloqueado a nivel lumbar y se ha quedado tieso. No sabemos el alcance, no tenemos ni idea. Pero bueno, Miki Bosch ha hecho un debut con nota. Es difícil entrar en un partido así cuando te enteras 15 minutos antes. Ha estado de 10 y demuestra el tipo de central que somos", ensalzó Beto la figura de Bosch.