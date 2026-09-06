Crónica del Hércules-Atlético Madrileño: La desdicha sigue vistiendo de blanco y azul

Dos partidos en casa, dos derrotas. Problemas en septiembre. El ilógico inicio de curso del Hércules, con doble duelo para empezar en el Rico Pérez, que se veía como un posible balón de oxígeno en un grupo tan duro, se vuelve en contra de un equipo que tiene dos problemas. Uno, la suerte, es posible que tenga fácil solución. El otro, la indolencia defensiva, se debe trabajar con ahínco. El Atlético Madrileño se llevó los tres puntos de Alicante y a Beto Company se le complica el rompecabezas. Colistas para empezar la liga.

El primer signo de preocupación en el entorno herculano llegó en el calentamiento. Yago Cantero, central titular, KO. Miki Bosch, sin apenas rodaje, al ruedo. Siete minutos tardó el filial rojiblanco en exigir una intervención de mérito a Blazic. O, en este caso, dos. El alemán, para corregir la pasividad defensiva de sus compañeros, tuvo que emplearse a fondo para negarle el tempranero tanto a Justo y Sergio Esteban.

Entre viaje y viaje al área, el balón apenas encontraba modo de llegar a los porteros... salvo cuando entraba en acción Víctor Narro, puñal por banda izquierda y la mitad de una más que interesante sociedad con Mehdi Puch. En dos paredes con el francoargelino tuvo el gol. En la primera quizás se precipitó al definir. En la segunda optó por la potencia, desde cerca, y se estampó cruelmente con la cruceta.

El problema es que entre diablura y diablura de Narro, su compañero en el carril izquierdo del Rico Pérez se lio. O, mejor dicho, se relajó. Y en el fútbol de hoy en día nadie perdona una siesta en pleno choque, menos aún el filial de un equipo Champions. La zaga herculana ya había dado algún motivo, leve, de disgusto a la parroquia que soportaba el calor en la grada. Pero Javi Jiménez se pasó.

Tras robar uno de sus muchos balones, Ben Hamed cedió la pelota atrás, de manera mansa, a Jiménez. Este la rodeó, se gustó, creyó que nadie le presionaría, y cuando quiso reaccionar se vio con Domènech encima, colmillo afilado, que había detectado el error de su rival. Le birló la cartera, la metió en el área y ya nadie pudo evitar el trágico desenlace. Gol. Blazic pudo evitarlo en dos ocasiones, primero al centro y posteriormente a remate de Esteban, pero este rechazo ya le cayó a Santos para anotar a placer.

Con el marcador en contra, tocaba remar de nuevo. Otra vez a contracorriente. Desde demasiado pronto en esta brava Primera RFEF que le ha tocado al Hércules, en el que sea por historia o por realidad, ningún oponente ofrece ni un ápice de confianza. Sin embargo, entre la ansiedad de Antoñín, al que le volvió a caer un balón que agradecería cualquier '9' para estrenar su cuenta anotadora (demasiado lento en la reacción) y la decisión de Beto de sentar a la hora de partido a Narro, la eterna cantinela de desgracia blanquiazul se dirigía a un nuevo capítulo.

Roja a la reacción

Entonces, el Hércules entró en sus mejores minutos. Apretó, con Javi Jiménez tratando de redimirse casi como extremo. Presionó arriba, se olvidó del 0-1 y del palo inicial de Justo en el segundo tiempo que pudo suponer el 0-2. Romeo, bajo palos, repelió un cabezazo de Rentero tras saque de esquina que se dirigía a besar las mallas. Y tras una recuperación en la frontal del área, Álex Jiménez pasó de la gloria al infierno en cuestión de décimas de segundo.

Su tiro, con Astralaga mareado y superado, lo sacó otro defensa colchonero camino del gol... y en la continuación de la jugada al futbolista herculano, que llevaba apenas diez minutos sobre el césped del Rico Pérez, le pudo el exceso de energía. Quiso ir con todo a volver a rematar y pateó a Yaakobishvili en lugar de a la pelota. El colegiado no lo dudó, ni en directo ni en la revisión: roja directa. Pudo más la temeridad que la involuntariedad.

Pese a ir perdiendo por segunda semana consecutiva en casa y la inferioridad numérica, el Hércules no bajó los brazos. Lo intentó. Beto incluso desafió a la lógica metiendo en el terreno de juego a Fran Sol y desprotegiendo su zaga, con Rentero de delantero extra. David García perdonó la sentencia a cinco minutos del final, tras otro grave error herculano, esta vez de Blazic en el pase, superado por al canterano atlético, que tras driblar en carrera al meta remató fuera a portería vacía...

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Le quedó entonces al Hércules pensar en aquella máxima futbolística del castigo a aquel que perdona a un rival herido de muerte. No pudo ser. Porque incluso en el descuento la suerte dio la espalda a los alicantinos. En el 94, Manu Rico estampó una volea en el palo. En la siguiente acción, el Atlético Madrileño cerró el envite con el tanto a placer de Kamate, que trajo consigo el añadido de protestas y silbidos. La desdicha sigue vistiendo de blanco y azul. Y la indolencia, también.