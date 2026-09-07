El Hércules no perdía los dos primeros partidos de Liga desde hace 13 años

El Hércules, que este domingo cayó derrotado ante el filial del Atlético de Madrid (0-2), no perdía los dos primeros partidos de un campeonato de Liga desde hace 13 años.

La última ocasión en la que el conjunto alicantino arrancó con dos derrotas se remonta al inicio del curso 2012-13, en Segunda División, cuando perdió, con Juan Carlos Mandía como entrenador, en la primera jornada ante el Lugo (1-0) y en la segunda frente al Elche (1-2).

En esta ocasión, la mala dinámica herculana es más llamativa, ya que los dos partidos perdidos los ha disputado como local en el estadio Rico Pérez, donde en la primera jornada cayó 1-2 ante el Murcia.

Desde entonces, el Hércules compitió en diferentes categorías, como Segunda, Segunda B, Segunda RFEF y Primera RFEF sin que nunca se diera la actual situación de arrancar con dos partidos perdidos.

Racha perdida

De hecho, hasta el inicio de este curso, el club alicantino acumulaba doce años sin perder en el primer partido del campeonato. La última vez en la que el cuadro alicantino inició su andadura liguera sin sumar al menos un punto se remonta al curso 2014-15, cuando cayó derrotado 2-1 en el Nuevo Pepico Amat de Elda.

Por otra parte, la última ocasión en la que la SAD propiedad de la familia Ortiz no puntuó en su puesta de largo oficial en el estadio José Rico Pérez fue en la temporada 2010-2011, curso disputado en Primera División. Entonces perdió 0-1 contra el Athletic Club.

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La próxima jornada, el Hércules tendrá la oportunidad de romper esta mala racha en su visita al Europa, rival tradicionalmente complicado a domicilio para el conjunto alicantino.