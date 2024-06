Una fiesta para dos pasiones, las Hogueras y el Hércules unen fuerzas

Como una mascletà en el corazón de la plaza de los Luceros. Así se sintió la Bellea del Foc, Alba Muñoz, en el segundo en el que el árbitro pitó el final del partido que el pasado 5 de mayo le dio el ascenso al Hércules a Primera RFEF. El salto de los aficionados al césped del estadio José Rico Pérez, los abrazos de los jugadores y la emoción desbordada de los seguidores allí presentes se sintió en el corazón de la Bellea del Foc como un disparo pirotécnico en el centro neurálgico de la pólvora en la ciudad. Un complejo símil fogueril que solo aquellas personas que cumplen con el refrán alicantino -«Herculano, foguerer y en Santa Faz, peregrino»- pueden llegar a comprender.

Casi dos meses más tarde de la hazaña que dio lugar a un sentimiento único en el corazón de la Bellea del Foc, Alba Muñoz regresó al «coliseo blanquiazul» de la mano de sus damas de honor: Lucía González, Alba Caturla, María Huesca, Mar León, Laura Ramírez, y María Martínez. Las siete juntas pisaron el césped en el que el club de la ciudad lleva medio siglo haciendo historia. Pero no lo hicieron solas. Acompañadas por uno de los jugadores más carismáticos de la plantilla herculana, el capitán Nico Espinosa, las representantes del fuego compartieron las anécdotas que las conectan directamente con el club de la ciudad a través de sus aficiones, su familia y sus recuerdos de la infancia.

«El Hércules es el equipo de toda mi familia, he nacido para ser herculana», asegura Alba Muñoz, Bellea del Foc. «Es un club al que sigo desde que era pequeña, toda mi familia, todos mis tíos, han sido abonados y yo he sido abonada durante seis años. Ahora suelo venir con mi pareja los fines de semana. Nunca he perdido la ilusión por venir a animar al Hércules y ahora lo hago con más ilusión que nunca», afirmó Muñoz, para añadir a continuación: «Me gustaría recordar para siempre el día del ascenso del Hércules porque, además, tuve la suerte de poder venir como una aficionada más del equipo el partido desde las gradas del estadio. El momento en el que los aficionados saltaron al campo me recordó mucho a una mascletà en Luceros donde la hermandad de los alicantinos se volcaba con el equipo».

Es, precisamente, la Bellea del Foc, la que tendrá el honor de realizar el saque de honor en el primer partido de la próxima temporada del club, ya en la tercera categoría tras demasiados años de sinsabores continuos. «Tengo muchísima ilusión de poder ser yo la que haga el saque de honor, es algo que viviré con muchísima emoción. Espero hacerlo bien», bromeó la Bellea del Foc.

Para ayudar a Alba Muñoz en ese recorrido, se encuentra el jugador del Hércules, Nico Espinosa. Alicantino de nacimiento, Espinosa también se declaró un seguidor más de las Hogueras y, por supuesto, de su club. «Es algo que he vivido desde pequeño. No fallo en ninguna mascletà y me gusta disfrutar de esos días junto a mi familia y mis amigos. Aunque no estoy tan dentro en el tema de las belleas o de los actos. La verdad que estoy deseando que lleguen las Hogueras para no perderme ningún momento», destacó Espinosa.

Una afición que comparte con las damas de honor de la Bellea del Foc. Alguna, como Lucía González, acude «desde pequeñita» al estadio junto a la gente de su hoguera, Los Ángeles. «En mi hoguera hay un chico que se llama José que es fanático del Hércules y siempre veníamos con él a todos los entrenamientos a los que se podía entrar. Además, yo vivo junto al lado del estadio y veníamos siempre a verlo. Tengo un recuerdo muy feliz, siempre hemos estado apoyando», señaló González.

Como ella, Mar León, dama de honor, explicó que su pasión por el Hércules viene por parte de su familia y de su barrio. «Los sigo desde que soy pequeña, mis padres y mi hermano son muy aficionados. Además, vivo en los pisos del Hércules y en medio de la piscina tenemos el escudo del club. Para mí es algo familiar. Cuando lograron el ascenso vi el partido desde casa y fue muy emocionante, no me lo quería perder. La euforia del estadio, la emoción de los jugadores... fue algo para recordar por todo los alicantinos. Solo espero poder vivir la próxima temporada con la misma intensidad», indicó León.

No es la única vinculada al club. «He vuelto esta temporada a venir al estadio gracias a mi novio, aunque hacía tiempo que no asistía, pero me encanta venir a ver al equipo de mi ciudad», expresó Laura Ramírez, dama de honor de la Bellea del Foc. «Estuve en el partido del ascenso y fue una locura, hasta yo salté al campo. Nos hacia ilusión. La gente estaba viviendo un momento muy feliz. La verdad es que mi relación con el Hércules ahora es más fuerte que cuando era pequeña. Estoy deseando disfrutar del fútbol la próxima temporada. Mi pareja ya tiene el abono y a mí me gustaría poder venir mucho dentro de lo que nos permita nuestra agenda este año que nos espera», afirmó Laura Ramírez.

Un vínculo con el club de la ciudad que, para la dama de honor, María Huesca, tiene un recuerdo profundo en uno de sus familiares más queridos: su tío Juan. «En mi familia ha habido tradición futbolera de acompañar al Hércules toda la vida, sobre todo mi tío Juan. Él ha estado toda la vida siendo socio del Hércules. La primera bandera que tuve en mi casa del equipo la heredé de él, la que se compró cuando tenía ocho años. He venido con él a muchísimos partidos y gracias a mi tío soy una aficionada del Hércules de toda la vida. De hecho, el primer partido al que vine fue con él. Fue muy divertido porque marcaron gol y yo empecé a gritar: ¡Gol!, ¡gol! Pero no había marcado el Hércules, ¡fue el equipo contrario!», destacó Huesca entre risas, quien espera seguir al equipo «hasta Primera».

Abonada desde pequeña gracias a su padre, Alba Caturla, dama de honor de la Bellea del Foc, explicó que su relación con el Hércules viene de toda la vida. «Mi padre me hizo abonada cuando era pequeña y yo venía con él los domingos a ver todos los partidos. Recuerdo el último ascenso a Primera que, bueno, fue espectacular, y más desde mi punto de vista como una niña. Mi generación tuvo la suerte de vivir ese momento y ahora, después de varios años, ese sentimiento se ha podido volver a revivir. Ahora siempre que puedo me escapo para venir, me gusta mucho disfrutarlo. La verdad es que uno de mis jugadores favoritos es Nico, porque es uno de los capitanes y es de aquí, de Alicante. Espero que sigan luchando y trabajando como lo están haciendo ahora lo jugadores porque estoy convencida de que después de este vienen más éxitos», aseguró Alba Caturla.

La herencia familiar es común entre la corte de fuego este año. «Venía con mi padre siempre que podía, el Hércules es el equipo de nuestra ciudad», apuntó María Martínez, dama de honor. «Este año se ha conseguido lo que hace tanto tiempo que se esperaba con el ascenso. Yo vivo en Luceros y la fiesta de celebración fue increíble. Toda la afición se volcó con el equipo y creo que eso es muy importante. Cosas como estas son las que hacen que el equipo quiera seguir», indicó María Martínez.

En un emotivo encuentro entre la pasión futbolística y las tradiciones arraigadas de Alicante, la visita de la Bellea del Foc y sus damas de honor al estadio José Rico Pérez quedará grabada en la memoria de las jóvenes. Con cada cita, con cada recuerdo compartido, se reafirmó el profundo vínculo entre el club y la fiesta alicantina.

Una unión que no finaliza con esta visita, ya que el presidente del Hércules, Carlos Parodi, aprovechó la presencia en el estadio de la Bellea del Foc y sus damas de honor para invitarlas al primer partido de la próxima temporada. «Ellas fueron talismán al estar presentes en el partido del ascenso a Primera RFEF. Quiero aprovechar para invitarlas al primer partido», indicó Parodi. Un encuentro entre las Hogueras y el Hércules que puede ser el preludio de futuras celebraciones y éxitos para el equipo, y que hace que la llama de la pasión por el fútbol y las Hogueras siga ardiendo en el corazón de todos los alicantinos durante muchos años más.

