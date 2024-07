La Federació de Fogueres pide que el racó de Soto tenga el mismo horario de música que el resto

Un cierre de curso sin sobresaltos para la Federació de Fogueres de Sant Joan. La entidad festera, que este martes celebraba su Asamblea General de cierre de ejercicio, ratificó todos los puntos del día con una amplia mayoría y, como novedad, contó con la presencia del secretario autonómico de Ocupación, Antonio Galvañ, que acudió a explicar los motivos por los que el 24 de junio volverá a ser festivo recuperable en 2025 y que acogió el estreno de la nueva herramienta digital de cara a las asambleas, que en esta ocasión permitió la votación en directo a modo de prueba, por lo que la mayoría de acuerdos se cerraron siguiendo el modo tradicional: los tarjetones para el voto a mano alzada y las urnas para el voto secreto.

Pese a las novedades, uno de los puntos que más consenso causó entre los más de 200 festeros reunidos, fue el relativo a los inconvenientes que habían causado entre las comisiones el horario del racó de Soto, el espacio de atención protocolaria y ocio de las Hogueras de San Juan adjudicado por el Ayuntamiento de Alicante por un periodo de cuatro años. Este punto, que se abordó dentro del apartado del Informe del Presidente, género revuelo entre los presentes, al tratarse de uno de los espacios acerca de los que más quejas se había recibido por parte de la Federació de Festes durante la celebración de las Hogueras, y después de las mismas.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, afirmó que las situaciones vividas por los festeros, entre las que se encuentra según ha revelado él mismo, un "botellazo" al vehículo de la Bellea del Foc o el "robo" de un ramo a una festera infantil en los instantes previos a la Ofrenda de Flores, fueron "una vergüenza". Por ello, Olivares ha anunciado que se ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Alicante por parte de la Federació a que el racó de Soto cuente "con el mismo horario de música" del que disfrutan el resto de racós de la ciudad, es decir, de 22.00 horas a 04.30 horas.

"Vamos a tomar cartas en el asunto y estamos trabajando con el Ayuntamiento para que su horario de música sea el mismo que el del resto de racós", afirmó David Olivares, quien explicó a los festeros presentes que esta era una medida que todavía requería de trabajo por parte del Consistorio al tratarse de una adjudicación que aún cuenta con dos años de vigencia: "El alcalde ya está con ello para hablarlo legalmente con la empresa, se ha ido de las manos. Vamos a defender que esto no sea así y en la próxima asamblea vendrán a explicar, o el alcalde o la concejala de Fiestas, cómo queda este tema. Estas situaciones nos hacen poner en riesgo el Bien de Interés Cultural de nuestra Fiesta".

Un anuncio que no dejó indiferente a los presentes que mostraron su apoyo al presidente de la Federació de Fogueres y que mostraron su descontento con la situación vivida este año en el racó de Soto. Algunos incluso llegaron a reclamar que fuera la empresa la que acudiera a dar la cara a la próxima asamblea mientras que otros instaron a David Olivares a que solicitara al Ayuntamiento de Alicante a que resolviera el contrato con la actual empresa adjudicataria.

Ayudas al monumento

Otro de los asuntos que se abordó durante el Informe del Presidente fue, precisamente, las ayudas al monumento, que según informaron las comisiones durante la asamblea, continúan sin haber percibido. Al respecto, David Olivares confirmó que se está trabajando ya con la concejalía de Fiestas para que el próximo año estas subvenciones no solo se incorporen en los presupuestos municipales desde el primer momento, sino que además, se está estudiando cambiar las bases de las mismas para que las comisiones solo puedan destinarlas a este fin y no a otros pagos.

"Quizás cuando me den el visto bueno esta medida sea antipopular, y lo reconozco, pero es la medida que más me preocupa porque es la que hará que la fiesta esté donde tiene que estar y que las personas que no pueden estar en una categoría porque están a otras cosas, no lo estén", subrayó Olivares durante su explicación. El presidente de la Federació adelantó a los presentes que su intención es que esta medida se haga en septiembre y confirmó que habrá una reunión a principios de mes para abordar el asunto.

Presupuestos

Con mayoría absoluta. Las primeras cuentas presentadas por el equipo de David Olivares confirman el apoyo de todos los festeros presentes en la comisión. En total, 232 "tarjetones verdes" que se alzaron mano arriba para respaldar unos presupuestos que contaron con la explicación de la vicepresidenta Económica de la Federació de Fogueres, María Ribellés, quien ha informado a los presentes del estado de las cuentas. "Este ejercicio hemos usado 43.000 euros de remanente, quedando actualmente 63.000 euros en el mismo. Para el próximo ejercicio hay partidas en las que habría que bajar en gastos y tenemos que seguir trabajando para tener más ingresos", apuntó Ribellés.

Según la documentación oficial, las tres principales partidas entre los gastos han sido, en primer lugar, las mascletás, con 112.648 euros, una cantidad alejada de los 70.000 euros previstos inicialmente. En segundo lugar, destaca la partida de los viajes de promoción de la fiesta, con 108.644 euros para las convivencias de las candidatas, que prácticamente sufraga el Patronato Costa Blanca con una subvención de 105.000 euros. En tercer lugar, en el apartado de los gastos del órgano gestor de la Fiesta, resaltan las galas de la Elección de la Bellea del Foc, que suponen un gasto total de 104.087 euros, algo más de los 97.000 euros estimados, a los que se deben sumar, entre otros, los 26.017 euros de las galas de las candidatas y los 17.621 euros de las proclamaciones, junto a los 13.897 euros de la fiesta posterior. No son menores las inversiones en el recuperado Coso Multicolor (44.794 euros), el Desfile Folclórico del 23 de junio (32.859 euros) y en Certamen Artístico, los conocidos como "playbacks", con 37.801 euros. Poco más de 27.000 euros es el gasto de la Federació en la fiesta del pregón.

Nombramientos

En el orden del día de la Asamblea General se encontraba la aprobación de la sustitución por dimisión, de componentes de la Comisisó Gestora de la Federació de les Fogueres de Sant Joan y el nombramiento de asesores. En concreto ha sido la dimisión de Estefanía Vera, quien hasta ahora era la delegada de Bellezas Infantiles, que se ha producido "por motivos personales", y que será sustituida en el cargo por Leticia Pérez, de la hoguera Pla Metal; una decisión que se ha aprobado por unanimidad.

Igualmente con todos los votos a favor, ha salido adelante el nombramiento como asesora de presidencia de Mari Cruz Lorca, de la hoguera Mercado Central, que será la encargada de trabajar para lograr la obtención de la distinción del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y que también trabajará en la comisión encargada de organizar la celebración del centenario de la Fiesta, que tendrá lugar en 2018.

Premios

Además, en este encuentro tuvo lugar la elección de la Hoguera, Hoguera Infantil y Barraca "Ejemplar" de 2024. La sorpresa de a noche fue el empate a once votos de las hogueras Gran Vía Garbinet y Plaza Santa María en el premio a la hoguera Ejemplar de 2024, quienes compartirán un premio "exaequo". En el resto de categorías, la hoguera infantil Ejemplar fue Ángeles Felipe-Bergé y la barraca Ejemplar seleccionada fue Festa i Vi.

La mascletà de fin de año

La mascletà del 31 de diciembre, que este año 2024 cae en martes, ya tiene ubicación. Será la plaza de la Estrella, ubicada en el sector 1 de las comisiones de Hogueras, la que tendrá el honor de albergar una de las fechas más señaladas en el calendario de pólvora que organiza como cada año Federació.

