Luto en el mundo de las Hogueras por la pronta marcha de Jennie Morell Fernández, belleza de la foguera Gran Vía Garbinet, que habría optado al cargo de Bellea del Foc en el próximo festival de elección. Jennie ha fallecido a los 25 años de edad al no poder superar una enfermedad dejando sumidos en la tristeza a su familia, a su comisión y en general al mundo de la Fiesta dado que era una activa foguerer, que perteneció a la delegación artística de la Federació de Fogueres formando parte de la subcomisión tanto bajo la presidencia de Manuel Jiménez como en la etapa de la actual dirigente Toñi Martín-Zarco. Muy emocionada, su madre, Raquel Fernández, actual presidenta de la comisión de Gran Vía-Garbinet, ha explicado que Jennie llevaba en esta hoguera desde los 10 años y fue nombrada belleza en 2020, aunque con la llegada de la pandemia ha continuado como tal durante dos años y esperaba quemar su foguera como representante en la próxima plantà, "pero no ha llegado a despedirse". En Gran Vía-Garbinet fue dama infantil, adulta, presidenta infantil y delegada de Infantiles desde los 13 años. A los 14 años cogió la delegación artística de la comisión.

"Es una niña que siempre ha estado en la Fiesta. Fue jurado en las elección de la Bellea del Foc Infantil de 2018", (de la que salió elegida Noelia Vinal Rondón), explica su madre con entereza. "Es una vida dedicada totalmente a las Hogueras. Llevaba cuatro años y medio luchando contra el cáncer. Iba muy bien pero hace un año se le reprodujo", contó en medio del shock y emocionada por las muestras de cariño de sus compañeras bellezas y de los presidentes de las demás hogueras. "Demuestra lo querida que era y lo grande que ha sido a sus 25 años". Jennie actuó en el festival de elección de la actual Bellea del Foc en una versión de "Aleluya", sola en el escenario, dado que por las medidas anticovid no pudieron participar los bailarines de las Hogueras como era tradición. "La eligieron porque formaba parte de la delegación artística y porque era una artista", añade su madre, que preside la hoguera de Gran Vía-Garbinet desde 2018. Jennie era antigua alumna del colegio San Agustín, donde seguía colaborando en actividades escolares. "Era una niña que se implicaba mucho en todo, daba clase de teatro y baile a niños. La llamaban de otras hogueras para hacer decorados, para maquillar, era así". Con 25 años cumplidos en diciembre, era copropietaria de la tienda de indumentaria de Noelia Rondón, en la que continuará su familia. La joven deja un gran vacío en su familia, en sus dos hermanas, una más mayor y otra más pequeña, en su madre Raquel y en su padre Luis. Está en el tanatorio La Siempreviva. Descanse en paz.