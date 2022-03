La huelga de transportistas complica la plantà en las Fallas a los artistas alicantinos

La huelga de transportistas se ha unido al mal tiempo a la hora de complicar la plantà de las Fallas a los artistas alicantinos. Buena parte de los constructores que participan en las fiestas vecinas se han visto afectados por el paro del sector en protesta por el elevado precio de los carburantes. El presidente del Gremio de Artistas, Joaquín Rubio, ha destacado que la convocatoria de paros causó un gran revuelo porque cambiaba los planes de organización del transporte de muchos constructores, que, en previsión de la huelga, adelantaron en su mayoría el traslado al fin de semana e incluso a la semana anterior todo lo que tenían que llevar a Vàlencia y otras poblaciones. Otros han tenido que alquilar furgones y llevar ellos los elementos.

Entre los constructores, Federico Molinero destaca que al problema de la lluvia y el viento se suma la huelga de transporte, que "nos tiene expectantes. Muchas cosas las estamos subiendo nosotros y al final eso también ralentiza un poco la plantà. En nuestro caso, camiones que teníamos para hoy nos dijeron el sábado que no por la huelga. Nos hemos buscado la vida para trasladar las escenas en furgones alquilados por nosotros. Al final nos afecta es que es otra más que no teníamos prevista. No obstante, encantados de poder sacar el trabajo a la calle y de que las Fallas vuelvan a plantar. Lo cierto es que son las segundas Fallas que plantamos sin haber tenido unas Hogueras", ha recordado. Molinero construye en Sagunto una obra sobre la violencia de género, con la colaboración de todas las mujeres de la comisión con las manos pintadas de violeta.

Otro artista alicantino, José Gómez Fonseca, destaca que la plantà está siendo complicada "porque la huelga de transportes nos ha afectado bastante. Estamos haciendo más viajes con camiones más pequeños, de alquiler. Agradecemos no obstante la disponibilidad a los camioneros porque ha habido gente que nos ha ayudado mucho. Esta huelga tendría que ser no solo de los transportistas sino de todo el mundo dado que los precios del combustible nos afectan en general a todos". El constructor recuerda que está sacando algunas obras que firmó hace tres años, en 2019, y que no ha podido exhibir hasta ahora por la pandemia. Por lo tanto han estado dos años y medio en el taller. Además, por el viento y la lluvia han tenido que construir fallas dentro de los casales y después sacarlas a la calle.

Pedro Espadero, por su parte, lleva varios días transportando monumentos a València para empezar a levantarlos. "Es una mezcla de sensaciones por vivir las Fallas de nuevo y por la preocupación del viento y la lluvia, como siempre".