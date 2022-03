En el aire la plantà de medio centenar de barracas y racós a tres meses de las Hogueras

A falta de tan solo tres meses para las Hogueras, la plantà de medio centenar de barracas y racós está en el aire a causa de las exigencias técnicas de los Bomberos, que complican la tramitación de los permisos necesarios sobre todo en el centro de Alicante donde las calles son más estrechas y existe una mayor concentración de elementos festeros.

Los técnicos que elaboran los proyectos de estas instalaciones, que deben presentarse como muy tarde el 31 de marzo, se niegan a firmar los documentos con los requisitos que impone el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios para el montaje de estos recintos en las fiestas del próximo mes de junio, entre ellos aumentar la altura de las carpas que se instalan para dar cabida al público, de manera que las patas (elementos verticales de las mismas que realizan la función de pilar), pasen de 3,00 a 4,00 metros para tener una altura libre en el eje de la calzada de al menos 4,50 metros, que permita el paso de los vehículos de emergencia, tanto de Bomberos como ambulancias.

Asimismo, los Bomberos indican que en los pórticos donde no fuera posible dejar esta altura se deberá tener una previsión de desmontaje "fácil y rápido" de las instalaciones en un plazo no superior a cinco minutos. Así se exige en el informe de “Condiciones instalaciones en fiestas o eventos en vías públicas", con fecha del 27 de febrero de 2020, y firmado por el jefe del servicio, Carlos Pérez, en el que también instaba a dejar una distancia máxima hasta los accesos al edificio en el que tengan que actuar de 30 metros; y una separación del vehículo de Bomberos a la fachada del edificio de entre 23 metros y 10 metros en función de su altura.

Condiciones que plasmó en un documento en 2020 tras comprobar que "con motivo de las instalaciones ubicadas en la vía pública, durante las últimas fiestas de Hogueras, y en algunos casos en otras fiestas de barrios, como son las de Moros y Cristianos de San Blas y/o Altozano, fiestas patronales de San Gabriel, entre otras, hemos advertido que proliferan las instalaciones mal llamadas eventuales del tipo de barracas/racós, que por falta de regulación se han ido instalando utilizando cada vez más medios estructurales con perfilería metálica tipo pórtico o similar, llegando a darse el caso de instalaciones con varias alturas o pisos sobre el nivel del suelo. Como consecuencia de lo anterior, se hace difícil el cumplimiento de las condiciones de aproximación y maniobra de los vehículos de Bomberos exigidas en el documento básico de seguridad contra incendios del Código Técnico de la Edificación. Por lo tanto, al objeto de garantizar el acceso a las fachadas o el paso por debajo de las mismas, a los vehículos de rescate en altura en el momento de la intervención, caso de darse una situación de emergencia, no se permitirá la instalación de estructuras elevadas que no garanticen una altura mínima libre o gálibo de 4,50 metros, estando prohibida cualquier instalación que no se desarrolle en una sola planta".

Dado que la plantà no se celebró en 2020 y ni en 2021 a causa de la pandemia, la Jefatura remitió el 3 de marzo informe al jefe del servicio de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante considerando favorables las soluciones para las instalaciones eventuales que se precisen siempre que se acredite su ejecución en los términos anteriormente descritos (carpas más altas o que se puedan retirar en cinco minutos) mediante declaración responsable del presidente de la comisión festera o del técnico proyectista que actúe en su nombre, en la que quede garantizado su cumplimiento. Sin embargo, los técnicos que elaboran los proyectos se niegan a aceptar estos términos, lo que deja en el aire la viabilidad de las instalaciones festeras, aparte de que esas condiciones de seguridad reducirán considerablemente el tamaño de las barracas y racós, que inicialmente se querían limitar a 10 metros de superficie.

Incertidumbre

Ante la incertidumbre de poder cumplir estos requisitos y la proximidad del final del plazo (lo que queda de mes) para que foguerers y barraquers presenten toda la documentación requerida, que deben revisar los técnicos municipales, Ayuntamiento, Federació de Fogueres y Bomberos están manteniendo reuniones para llegar a un acuerdo que desbloquee la plantà de medio centenar de barracas y racós, la última este martes.

Kiko Vinal, vicepresidente de Asociaciones de la Federació de Fogueres, participó en la primera reunión, la semana pasada, sobre los proyectos de barracas y racós. "Cuando los técnicos que hacen los proyectos vieron el informe de Bomberos dijeron que muchas hogueras y barracas no iban a poder plantar con normalidad, como antes. Dijimos a las concejalías (Seguridad y Fiestas) que era algo muy restrictivo". Aunque Vinal destaca que ya se ha modificado ligeramente el informe inicial, pone el acento en el requisito de que haya que desmontar instalaciones en cinco minutos, y que tal cual debe quedar garantizado mediante declaración responsable de los presidentes o los técnicos proyectistas, "que dijeron que en esas condiciones no se puede plantar, sobre todo las instalaciones del centro de Alicante, que son las más encajonadas".

La presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco, espera que en los próximos días se encuentre una solución "y podamos disfrutar de las Hogueras con tranquilidad". "Llevamos trabajando en esto desde 2020. Los Bomberos hacen un informe de seguridad y hay que adaptar los proyectos de racós y barracas, pero los proyectistas entienden que no pueden plantar". Esos proyectos deben ser revisados por Seguridad y Fiestas, por lo que aún queda una larga tramitación. El límite para cerrar estos proyectos es el 31 de marzo, "y si no se soluciona va a haber complicaciones".

Concejal de Fiestas

El edil de Fiestas, Manuel Jiménez, ha destacado que desde el Ayuntamiento de Alicante se está trabajando conjuntamente con la jefatura de Bomberos, los técnicos municipales y los miembros de la propia Federació de Fogueres para ir poniendo soluciones encima de la mesa.

"Esta misma mañana se han reunido el jefe de Bomberos con los técnicos de Fiestas y el asesor jurídico de la Federació de Fogueres, que han ido perfilando las peticiones que han propuesto los diferentes técnicos que se encargan de llevar a cabo todos los proyectos de las comisiones de hogueras y barracas. Esta semana se celebrará otra reunión más con todos los técnicos para ir aclarando las dudas y solventar la problemática existente y así facilitar el montaje de instalaciones de cara a las próximas fiestas". Jiménez entiende que "velar por la seguridad de la ciudadanía es uno de los objetivos del Ayuntamiento, que también comparten los técnicos proyectistas, por lo que se han ido recopilando propuestas que permitan el cumplimiento del Código Técnico al tiempo que faciliten los montajes".

El edil admite que son varias decenas las comisiones que, con los requisitos de Bomberos, tendrían que modificar mucho la estructura de plantà para permitir la entrada de un camión de Bomberos a un edificio. "Tienen razón pero hay que estudiar todas las posibilidades. Hay muchos supuestos en el aire", de ahí que los proyectistas no quieran firmar por la responsabilidad ante una incidencia.

La nueva ordenanza de Fiestas requiere informes, de ahí que la Jefatura de Bomberos haya elevado el suyo, ya modificado en parte. Jiménez ha destacado que existía preocupación pero que va a menos conforme se van acercando posturas "y poniendo soluciones".

Oposición

Pendiente de este asunto, el edil de Compromís, Natxo Bellido, ha señalado que "nos preocupa que este tema no se haya resuelto hace semanas, y que en la pasada asamblea de Hogueras el concejal de Fiestas no explicó con claridad la gravedad de un asunto que ahora tiene muy preocupados al conjunto de fogueres y barraques. Desde Compromís confiamos en la capacidad de todos los sectores implicados para llegar a soluciones. Unas soluciones que permitan el cumplimiento de las ordenanzas y el normal desarrollo de las fiestas y montaje de sus elementos, tanto los monumentos como el normal uso del espacio público destinado a las comisiones para sus instalaciones. Criticamos la falta de planificación del bipartito de Barcala que siempre llega tarde a todo y no expone los problemas con rigor y transparencia".

Según Bellido, "esta falta de claridad del bipartito conduce a la incertidumbre y preocupación del mundo de la fiesta, en unas Fogueres que deben ser muy especiales después de dos años sin poder celebrarlas".