La Federación de Barracas de Alicante ve inviable desmontar los recintos festeros en 5 minutos en caso de emergencia

La Federación de Barracas de Alicante considera inviable desmontar los recintos festeros (racós y barracas) de las calles en menos de cinco minutos en aplicación de las exigencias técnicas y requisitos de los Bomberos y la nueva ordenanza de fiestas. La entidad, que engloba a las 48 comisiones de barraca que se mantienen en las fiestas del fuego, entiende que es extremadamente difícil levantar en ese tiempo toda la infraestructura así como las mesas y sillas, y desalojar al público, especialmente si la emergencia se produce de madrugada.

A falta de tan solo tres meses para las Hogueras, la plantà de al menos medio centenar de barracas y racós está en el aire a causa de los nuevos requisitos técnicos, que complican la tramitación de los permisos necesarios sobre todo en el centro de Alicante donde las calles son más estrechas y existe una mayor concentración de elementos festeros. Un problema que, según esta federación, afecta al 90% de los racós y barracas en calles estrechas, por las que no puede pasar un camión de Bomberos, "ni ahora ni en casi 100 años de las Hogueras", apuntan desde la entidad. "El problema está en las calles pequeñas, que predominan en el centro y en los barrios antiguos".

Los técnicos que elaboran los proyectos de estas instalaciones, que deben presentarse como muy tarde el 31 de marzo, se niegan a firmar los documentos con los requisitos que impone el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios para el montaje de estos recintos en las fiestas del próximo mes de junio, entre ellos aumentar la altura de las carpas que se instalan para dar cabida al público, de manera que las patas (elementos verticales de las mismas que realizan la función de pilar), pasen de 3 a 4 metros para tener una altura libre en el eje de la calzada de al menos 4,50 metros, que permita el paso de los vehículos de emergencia, tanto de Bomberos como ambulancias.

Asimismo, los Bomberos indican que en los pórticos donde no fuera posible dejar esta altura se deberá tener una previsión de desmontaje "fácil y rápido" de las instalaciones en un plazo no superior a cinco minutos. Así se exige en el informe de “Condiciones instalaciones en fiestas o eventos en vías públicas", con fecha del 27 de febrero de 2020, y firmado por el jefe del servicio, Carlos Pérez, en el que también se marca en 5 metros la anchura mínima en las calles para que pueda estar plantado un racó o barraca y quede espacio para que pueda entrar un vehículo de emergencias, algo que la Federación de Barracas también considera "prácticamente imposible". Como ejemplo ponen las vías transversales a Alfonso el Sabio donde se concentran numerosos racós y barracas, "el problema son las calles de menos de 5 metros, que hay que quitar la carpa o darle una altura determinada".

"Queremos seguridad ciudadana pero también poder plantar", señala Antonio Galindo, presidente de esta federación, quien hace referencia también al desembolso económico que tendrán que realizar las comisiones para cumplir con el nuevo requisito de altura de las carpas. "La habituales no tienen esa medida, habrá que ponerles una prolongación porque no sabemos si hay disponibilidad en el mercado. Tenemos las carpas desde antes de esta normativa, que tiene dos años pero se aplica ahora porque no ha habido Hogueras. Luego está el coste económico que tiene".

Galindo recuerda que más del 80% de las barracas y de los racós que instalan las comisiones de hogueras tienen carpas, necesarias, apunta, para proteger a los festeros del sol en junio y amortiguar asimismo las molestias para los vecinos.

Dado que la plantà no se celebró en 2020 y ni en 2021 a causa de la pandemia, la Jefatura remitió el 3 de marzo informe al jefe del servicio de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante considerando favorables las soluciones para las instalaciones eventuales que se precisen siempre que se acredite su ejecución en los términos anteriormente descritos (carpas más altas o que se puedan retirar en cinco minutos) mediante declaración responsable del presidente de la comisión festera o del técnico proyectista que actúe en su nombre, en la que quede garantizado su cumplimiento. Sin embargo, los técnicos que elaboran los proyectos se niegan a aceptar estos términos, lo que deja en el aire la viabilidad de las instalaciones festeras, aparte de que esas condiciones de seguridad reducirán considerablemente el tamaño de las barracas y racós, que inicialmente se querían limitar a 10 metros de superficie.

Técnicos "proyectistas" que asistieron a una reunión en la noche del lunes sobre los requisitos impuestos por los Bomberos y la nueva ordenanza de Fiestas debatieron los condicionantes impuestos y "ante la imposibilidad técnica de cumplirlos en el 90% de los racós y barracas", decidieron no firmar los proyectos con los condicionantes impuestos; recomendar a los presidentes de las distintas asociaciones que ellos tampoco lo hagan ante las responsabilidades que conlleva; y realizar un informe firmado por todos los técnicos donde se explique y demuestre la arbitrariedad y la no obligación de cumplimiento según las normativas técnicas vigentes de las medidas exigidas. Los asistentes comunicaron los acuerdos a los representantes de la Federación de Hogueras y Barracas, y que se le iba a comunicar a los presidentes por parte de cada técnico.

El viernes se celebrará una nueva reunión entre Bomberos, Ayuntamiento, Federació de Fogueres y técnicos que elaboran los proyectos de las carpas para intentar avanzar en una solución.