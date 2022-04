Una treintena de comisiones disputan la final del certamen artístico de Hogueras, que comienza esta noche en Ciudad de la Luz. La competición continuará mañana sábado y acabará el domingo. En modalidad adulta, que se disputa esta noche a partir de las 22.30 horas, compiten los distritos de Ciudad de Asís; San Antón Bajo; Benalúa; Ángeles-Felipe Bergé; Sant Blai-La Torreta; Los Ángeles; La Ceràmica y Sagrada Familia.

La final en modalidad infantil es mañana sábado a partir de las 19 horas con las siguientes comisiones: Los Ángeles; Nou Babel; Ciudad de Asís; Sèneca-Autobusos; Benalúa; Ángeles-Felipe Bergé; Florida-Portazgo; Sant Blai-La Torreta y Sagrada Familia.

La modalidad Única decidirá sus ganadores el domingo 1 de mayo a partir de las 18 horas con las fogueras de La Condomina; Florida-Plaza La Viña; Explanada; Calderón de la Barca-Plaza de España; Alfonso el Sabio; Altozano Sur; Vía Parc-Vistahermosa; Polígono de San Blas; Gran Vía-Garbinet; Barrio Obrero; Mercado Central; Baver-Els Antigons; Don Bosco y José Ángel Guirao.

La Federació de Fogueres hará uso de un pabellón de Ciudad de la Luz para celebrar los playbacks de Hogueras tras solicitárselo a la Generalitat en la vuelta del certamen tres años después.

La Federació de Fogueres ha tenido que pedir utilizar las instalaciones de Ciudad de la Luz al Consell ante las dificultades de celebrar las eliminatorias en el Hogar Provincial por las restricciones en el aforo por la pandemia de covid, y ante la imposibilidad de disponer del pabellón alicantino por unas obras de reforma que el bipartito anunció para finales del pasado año, aunque aún no han comenzado y la última fecha dada es abril. El órgano gestor de la Fiesta contactó con la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) para solicitar la cesión de instalaciones de Ciudad de la Luz, donde pueden entrar unas 900 personas. Se desarrollarán en el estudio 1 y 2.

El certamen empezó a finales de marzo con las eliminatorias en modalidad Única (participantes de todas las edades). Al no haber suficiente participación para las eliminatorias en adultos e infantiles, pasaron directamente a la final, según confirmó la presidenta de la Federació, Toñi Martín-Zarco. "Pedimos los espacios y dijeron que sí", ha señalado.

Además de cambiar de escenario, el certamen cambia de fecha definitivamente con las modificaciones introducidas en el calendario de Hogueras. Si antes se celebraban en otoño, ahora pasan a primavera.

Preocupación

En cuanto a que haya menos participación, Martín-Zarco señala que "este año hacemos solo eliminatorias de modalidad Única porque se apuntó más gente pero de Infantil y Adultos los inscritos van a las finales porque con el tema de la pandemia hay más preocupación. Hay gente que se ha atrevido y gente que no, que ha preferido no presentarse pero lo importante es que que hay certamen, que es lo que queríamos. Además hay comisiones que no van a concurrir pero sí irán a verlo. La gente tiene ganas de movimiento y este concurso arrastra muchas pasiones. Va a ser experiencia buena para ponernos al día y que la gente empiece a ver que hay actividad, porque el tema de los bailes estaba muy restringido aunque se pudieron hacer algunas cosas en las presentaciones de bellezas".

En cuanto al uso de la mascarilla, es obligatoria en el público.

A las semifinales acudieron unas 900 personas y más de un millar irán a las finales. "Ya no hay restricción aforo pero para cualquier actuación hay que hacer un proyecto, con metros y distancia, para ver cuánta gente cabe". La suerte en Ciudad de la Luz, apunta Martín-Zarco, es que "las naves son enormes".