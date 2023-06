Se acerca la semana grande de Hogueras, una fiesta que no es solo para los foguerers y barraquers, sino también para el millón de personas que visita Alicante durante esos días. Un turismo que genera un negocio de 250 millones de euros, según los datos del pasado año, que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha expresado este viernes que prevé que se superen. En especial, los que más lo notan son los comercios del centro de la ciudad, donde también se concentra la mayoría de monumentos. Sin embargo, numerosas comisiones muestran su descontento: pese a generar un alto volumen de negocio para estos establecimientos, no lo reciben de vuelta en patrocinios que potencien la Fiesta.

Las asociaciones de hostelería calculan que los días de Hogueras dejan cerca del 20% de la facturación de todo el verano. Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante, destaca que aunque cifrar el total de ingresos es difícil, "un día de Hogueras es como un sábado o un domingo de verano".

Para los hosteleros, el negocio es mejor que para los locales de ocio: "No se puede calcular igual que en Semana Santa, porque los racós lo distorsionan. La hostelería está más contenta y el ocio menos, porque los racós quitan negocio al ocio", explica Galdeano, quien apunta que las empresas de este sector que sacan partido a las Hogueras son las que gestionan racós: "Para los gestores es espectacular, para los que no, preferirían tener el local cerrado. Los racós absorben sobre todo al público del tardeo". En estos racós, apunta, "la clientela que no entra al local entra al racó multiplicada por cincuenta. Cualquiera del sector quiere quedarse con un racó como el de Gadea".

Los restaurantes que se pueden ver perjudicados, explica la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante, Gabriela Córdoba, son aquellos que habitualmente tienen terrazas: "Es una temporada buena, pero a algunos hosteleros les afecta. Todos disfrutamos de las fiestas, pero tenemos que estudiar y negociar con las Hogueras cómo regular los espacios a los que quitan terrazas". "En el centro de Alicante, que te pongan una barraca o un racó no compensa", subraya Córdoba.

En los barrios, sin embargo, la situación es diferente. Los hosteleros consideran que aquí si se ven beneficiados, ya que se crean zonas de ocio en calles y plazas que el resto del año son tranquilas, aunque remarcan que el turista se suele quedar en el centro de la ciudad.

Córdoba destaca que a los restaurantes que habitualmente no tienen terraza, la Fiesta les viene "genial", pero considera que se puede llegar a un punto de encuentro con las Hogueras.

Pese a estas críticas de los hosteleros, las Hogueras atraen a un millón de personas a la ciudad y generan un negocio de 250 millones de euros. El sector calcula que cada visitante desembolsa cerca de 150 euros al día entre comidas, alojamiento y otras compras, lo que supone una importante cuantía para muchos restaurantes, que suelen tener completas las reservas para comer cualquier día hasta dos semanas antes del inicio de las Hogueras, en especial los días finales, el 23 y 24 de junio, que además este año coinciden en viernes y sábado.

Protestas de las comisiones

Es innegable que el aporte turístico de las Hogueras a Alicante es muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta la gran masa de turistas que mueve la Fiesta. En este sentido, los presidentes de diferentes comisiones echan en falta la ayuda directa del sector económico de la ciudad, que el año pasado solo aportó 600.000 euros de los seis millones que los distritos invirtieron en la celebración. Esto significa que la aportación de bares, restaurantes, hoteles, tiendas y otros patrocinios de diferentes empresas solo representó el 10% del gasto total de la Fiesta.

Cristina Tejada, presidenta de la comisión de la Foguera de Carolinas Altas comenta que ellos subsisten, sobre todo, "con las subvenciones que da el Ayuntamiento". Sin embargo, plantea la posibilidad "de darle una vuelta de tuerca al tema y pensar todos que realmente la economía que genera la fiesta de Hogueras debería revertir en las propias comisiones". Así, la dirigente de una de las 10 Hogueras Especiales reivindica el papel de los diferentes comisionados en la Fiesta: "Somos los que hacemos posible que esto se pueda llevar a cabo, movemos la economía de hoteles, restauración, peluquerías, indumentaria, maquillaje, fotógrafos… Y la gran repercusión que la fiesta de Hogueras tiene en nuestra ciudad hace pensar si realmente los artífices de la fiesta, las comisiones de cada rincón de Alicante, obtienen la contraprestación equivalente a todo lo que la Fiesta genera al mundo de la hostelería, entre otros sectores". La comisión de Carolinas Altas es solo una de las que comparten esta visión de falta de apoyo por parte de los sectores económicos de la ciudad.

Además, este año se hace frente a una nueva situación: la drástica subida del precio de los materiales y de los diferentes servicios necesarios para poder llevar a cabo unas fiestas sin incidentes. Pese a que el Ayuntamiento haya incrementado su subvención, Carlos Gosálbez, presidente de la comisión de la Foguera Sagrada Familia, comenta que es necesario "que otras entidades que no ayudan a las Hogueras lo hagan". "Hablemos también de la Diputación Provincial, que ayuda a algunas concretas pero no a todas. Ahí se echa en falta. La Generalitat sí que nos ayuda, nos da una cantidad". Pero se reafirma en que echan de menos el aporta de la Hostelería: "Esa semana sobra decir cómo está Alicante, cómo están los restaurantes y cómo está todo. A nosotros eso no nos repercute en nada. Y ya no hablo solo del centro de la ciudad, hablo también de los barrios".

En este sentido, Carlos se pone serio: "Hay comercios en la Plaza Manila que no ponen un simple anuncio de 40 euros cuando yo les estoy llenando la terraza todos los días de Hogueras. Da rabia. Es una utopía pero tendríamos que decir ‘el año que viene no hay Hogueras’ para que se den cuenta de todo lo que van a perder. La gente del barrio sale de su casa, va a sus terrazas, consume y todo porque hay una fiesta en su barrio. Eso no lo quieren entender y por un mísero anuncio de 40 euros que les pides te dicen que no, que la fiesta no va con ellos".

Manuel Gomis, de la Foguera Hernán Cortés, también se muestra en la misma línea que sus otros compañeros de comisión: "No es que no nos sintamos beneficiados por la Hostelería, todo lo contrario. Todo son quejas por el espacio que ocupas o por el ruido que haces sin contemplar que gracias a la semana de Hogueras, muchos hacen su agosto. Sobre todo por el centro, que es por donde suelen circular más". Todas estas demandas se incrementan en un año en el que los costes de gestión de servicios en los racós y de las materias primas han aumentado ostensiblemente.