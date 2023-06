El Gremio de Artistas de las Hogueras de Alicante cumple 40 años. Una celebración de la que se ha hecho eco la comisión de Doctor Bergez-Carolinas, que ha querido rendir homenaje a los constructores en su monumento. Para ello, han encargado su hoguera al maestro mayor del Gremio, Joaquín Rubio, pese a que hacía una década que no firmaba una hoguera como propia. De este pequeño retiro sale para poner en valor a sus compañeros de profesión, los artistas de Hogueras, y en especial a los alicantinos.

El maestro mayor, que en la última década se había dedicado en exclusiva a la pintura, sin firmar ningún monumento de Hogueras, explica que el proyecto le pareció motivador desde el primer momento: "A mí me motivan este tipo de cosas, me impulsan, y me pareció una buena idea. Doctor Bergez-Carolinas nos planteó que quería hacer un homenaje al Gremio de Artistas y que el involucrado fuera yo. Era un caramelo que había que intentar degustar".

El monumento, como no podía ser de otra manera, será un tributo a los artistas alicantinos: "La idea de la hoguera es que esté toda dedicada al proceso de construcción visto desde las musas del arte", señala Rubio, quien apunta que descartó la posibilidad de dedicarlo a alguno de los históricos artistas alicantinos como Ramón Marco o Gastón Castelló.

El busto principal de la hoguera es el de una chica junto a un artista que lo está retocando: "En la mitología, Pigmalión se enamora de su creación. He hecho lo contrario, que la creación se enamore del autor. Es lo que se ve en la parte central, las tres musas principales que son las del diseño, en el remate; la de la pintura, a través de una arquera que utiliza pinceles y la de la escultura, que está abajo modelando en barro", explica el maestro mayor.

Pérdida de importancia del monumento

Rubio añade que en la parte trasera "se hace un homenaje a la estructura, la cuarta parte más importante de una hoguera. Ahí se ve al dios Thor, que hace la parte interna y a su vez está criticando a los foguerers porque hayan dejado de lado la hoguera de lado como la parte esencial de la Fiesta". En este monumento que sirve de tributo, explica el maestro mayor, se hace un tributo a algunas de las obras más icónicas, como "Crisol", la Hoguera Oficial de 1993, de Pedro Soriano, realizada al completo de carpintería.

"He hecho una fusión de las hogueras de antes con las de ahora. Es un dos por uno: quien la vea por delante verá la actual y cuando vaya a la trasera se encontrará una representación de la historia de las Hogueras. Por supuesto, hay un homenaje al estilo alicantino que se ha ido perdiendo. De esta manera, encierro un homenaje genérico, apoyado en el escudo del Gremio simbolizando a todos los artistas que han hecho historia desde su fundación, tanto hombres como mujeres".

Por escenas, la hoguera se divide en cuatro partes, una por cada una de las musas utilizadas: estructura, modelado, pintura y diseño. La parte frontal es la del diseño, y en ella se ve la parte del artista que se ha expuesto en la Lonja, una figura por capas que muestra el proceso de elaboración. En la parte del modelado, la escena exalta la forma de trabajar original: "La de ahora es un robot que estoy pilotando yo que hace la misma figura que la escultora en barro. La crítica de esta escena es que conseguimos los mismos resultados usando las máquinas, pero sin un artista que pilotara esas máquinas no funcionarían", explica el maestro mayor.

La escena de la estructura, está representada mediante una pareja de foguerers en blanco y negro: "Antaño sí era muy importante la hoguera, y ahí se ve a Thor dando martillazos a los foguerers, en una estructura de madera. Por último, la escena de la pintura implica a Luis Barcala y Ana Barceló, que están intentando pintar el Ayuntamiento".

La hoguera de Doctor Bergez-Carolinas planta en tercera categoría, y ya en la Exposición del Ninot se ha podido observar una primera muestra de lo que será esta hoguera homenaje a todos los artistas fogueriles.