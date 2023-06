El resultado de las elecciones locales y autonómicas del pasado 28 de mayo y la convocatoria de las generales para el próximo 23 de julio no solo afecta a la composición de los diferentes parlamentos y consistorios, sino también a las escenas de las Hogueras, que comenzarán su plantà el próximo 16 de junio en Alicante. Los artistas basaron sus ideas para la sátira política de los ninots en las predicciones de los sondeos, que auguraban cierta igualdad entre los bloques de la izquierda y la derecha en el Consell, y la necesidad del PP de Luis Barcala de pactar con Vox para mantener la Alcaldía de Alicante. Sin embargo, el resultado final les ha obligado a modificar la idea que tenían para estas escenas.

El maestro mayor del Gremio de Artistas de las Hogueras de Alicante, Joaquín Rubio, explica cómo han podido adaptarse a unos resultados que se conocieron a menos de tres semanas del inicio de la plantà, para unas escenas políticas que son indispensables para entender la Fiesta alicantina: "La crítica se ha tenido que actualizar. En los sondeos parecían improbables las mayorías".

En la hoguera que firma el maestro mayor este año, la de Doctor Bergez-Carolinas, tenía prevista una escena en la que Luis Barcala y Ana Barceló, la candidata a la Alcaldía del PSOE, se daban brochazos con los colores de las formaciones políticas con las que se deberían de haber visto obligadas a buscar acuerdos: "La escena se diseñó para hacer una batalla de colores de los que se suponían que iban a ser los partidos con los que iban a pactar. Ana Barceló pintaba de verde a Luis Barcala, mientras que este llenaba de naranja a la alcaldable. Al final, ha cambiado el mensaje", explica Rubio. En la escena final, enmarcada en una hoguera que tiene como tema principal el arte —y la pintura, como una de sus disciplinas—, se podrá observar a Barcala sujetando una brocha dorada, mientras que el pincel de Ana Barceló se marchita tras perder en los comicios.

Cambio en la cartelería

El ejemplo de la escena de Rubio es uno de los más claros porque representa fielmente a los políticos, pero el problema se le ha presentado a numerosos artistas, incluido a aquellos cuya crítica política era más sutil, como el caso de Vicente Chaveli con la hoguera de Carolinas Altas, donde los partidos políticos están representados a través de flores con los colores de las formaciones: "Teníamos previsto incluir esta escena y nos hemos esperado a última hora para pintarla en función de cómo quedaran las elecciones. También incluimos otros temas políticos pero que podíamos adelantar, como la guerra en Ucrania", señala el artista.

El actual ganador del primer premio, Pere Baenas, explica que los artistas han tratado de aguantar las escenas políticas hasta última hora y reconoce que lo bueno de que las Hogueras sean en junio es que el clima permite que la pintura se seque en poco tiempo: "Con el clima de Hogueras, en 15 días podemos hacer cualquier ninot". Baenas remarca que en su monumento de Florida-Portazgo no ha tenido que cambiar la expresión ni la figura de ningún político, pero sí los carteles de la crítica: "No he cambiado ninguna cara, pero sí la crítica después del resultado de las elecciones del 28 de mayo".

El maestro mayor, Joaquín Rubio, remarca esta explicación de Baenas, y destaca el aspecto positivo de la tecnología: "Lo bueno de la tecnología es que te permite actualizar casi en tiempo real y procesar respecto a la realidad. Antes era más costoso hacer un cambio con el barro y el cartón".

Pese a que no es habitual que haya dos periodos electorales tan próximos a las elecciones, Rubio indica que los ninots políticos siempre se preparan con cierta antelación: "Ahora lo que ocurre es que el artista coge las listas políticas y con ellas ya puede empezar a preparar las cabezas que hace el personaje. Si, como me ha ocurrido a mí, cambia en algo el mensaje, las puedes dejar para el final por si tienes que cambiar la postura o incluso hacerlas de cero, porque siempre está la posibilidad de poder actualizar".

Los carteles son, remarcan los artistas, lo más fácil de adaptar: "Para cambiar la cartelería hay más margen, porque hablas directamente con quién esté haciendo la crítica y haces un mensaje diferente. No es más que una figura que representa el suceso del día a día". Pese a que el margen con unos comicios tan cercanos es estrecho, la tecnología les permite reacciones rápido: "En un comportamiento más particular como lo de Ucrania es otra cosa, pero en la crítica política esperas un poco a ver lo que va a ocurrir, lo dejas preparado y atacas", señala Rubio, quien subraya que estos ninots se plantan solo unos días después de "sacarlos del horno".