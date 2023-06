El concierto de Hogueras de INFORMACIÓN será el próximo domingo, 18 de junio. En él, actuarán la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, dirigida por Pedro Lara Navarrete; y Orfeón Cantábile, dirigido por Carles M. Català Picó.

Las entradas se podrán conseguir a partir del próximo 13 de junio en INFORMACIÓN, en la avenida Doctor Rico, 17, de Alicante.

Programa del concierto de Hogueras de INFORMACIÓN

El concierto estará dividido en dos partes.

En la primera parte, se tocarán las piezas en tributo a 'Bola de Oro', por Luis Molina Millá; 'Belén Abegón' (belleza 2023 de Maisonnave)', por José Fuentes Barbera; 'Vicente Guijarro', por Miguel Ángel Ivorra Olmedo junto al dolçainer Eliseu García i Ripoll; 'Dames del Foc', por Luis Molina Millá; 'Inés Llavador', por Luis Molina Millá; 'Belén Mora', por Pablo Olivas Marco y 'Toñi Martín-Zarco Marín', por Luis Molina Millá.

En la segunda parte, se tocarán las piezas 'Som riure i flames', con letra de M. Martínez y música de M. A. Mas; 'La Festa del Poble', de Francisco Alonso con estreno de la letra compuesta y adaptada por Sonia Domínguez; 'Theme from New York, New York', por Kander & Ebb; 'La Nit de San Chuán', de J. Muñoz y Francisco Alonso, con Vicent Pérez como solista y A. Ferriz-Carles Català; 'El Himno de la Bellea del Foc', de Luis Torregrosa; 'Les Fogueres de Sant Chuán', de Luis Torregrosa y José Ferrándiz Torremocha, con el solista Franklin Pinales; el 'Himno de Alicante', de Juan Latorre, Milengo y Martínez Yagües, con arreglos corales de Carles Català y el 'Himno de la Comunidad Valenciana', de M. Thous y José Serrano con el solista Roberto Belmonte y arreglos corales de Carles Català.

Entrada por invitación

Para conseguir una de las entradas con invitación, es necesario recortar uno de los anuncios de este concierto, que aparecerá en las páginas de INFORMACIÓN los días 11, 12 y 13 de junio.

El recorte deberá ser entregado en INFORMACIÓN (avenida Doctor Rico, 17, Alicante) el 13 de junio a partir de las 10.00 horas. Con la entrega del recorte se obtendrán dos invitaciones por persona.

Las entradas se entregarán hasta agotar el número de in

vitaciones.