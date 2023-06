La hoguera Florida-Portazgo vuelve a presentar su monumento de la mano de Pere Baenas. El tándem que cosechó el primer premio en 2022 quiere repetir con "Vents", una hoguera que para el artista es especial por su conexión con la humanidad: "El viento se ha utilizado para la navegación, para moverse por el mundo. La hoguera tiene una rosa de los vientos que representa los puntos cardinales y los vientos más importantes".

Cada uno de los puntos cardinales representa una crítica: el viento del norte, el deshielo; el del sur, la inmigración; el este trata sobre la guerra y en el del oeste se centra la sátira política.

El presidente de la hoguera, José Muñoz Reyes, destaca que la obra es un gran proyecto: "Seguimos fieles a nuestro estilo alicantino. En Portazgo siempre nos gusta el remate, no debemos de perder la esencia del monumento de Alicante. Estamos hablando de una hoguera de 20 metros de altura".

Cuatro vientos

El viento del norte, prosigue Baenas, presenta la situación del cambio climático: "El deshielo de los polos conlleva un cambio para la humanidad. Va a haber escenas de cachondeo para que la gente se sienta atraída, como unos esquimales que se visten de hawaianos".

En el del sur, indica, se representa la inmigración: "Hacemos contraposición de la riqueza del continente africano con la situación de sus gentes. Representamos también a las enfermeras, médicos sin fronteras y todas las ONG que ayudan allí".

La guerra de Ucrania también estará presente en el viento del este: "Bajo la excusa del fanatismo se ve una estrella roja que quiere dominar el mundo, con matrioskas que representan que entro de un país estamos todos. En la matrioska rusa están dentro todos los países que la apoyan. En la de Ucrania, estamos los países aliados. Hay una escena de denuncia en la que dos políticos están peleando y a su lado hay dos tumbas de los que verdaderamente sufren la guerra, los soldados y la población".

El último de los vientos, el del oeste, se representa con una escena de mariachis, aprovechando el día de Muertos de México: "Es una parodia en una fiesta de mexicanos que mezcla la muerte y la política. Hay partidos que nacen y mueren y se ve esa lucha que no conduce a nada, porque si verdaderamente estuvieran unidos se ayudaría a los ciudadanos. En esas escenas hablo de política municipal, autonómica y nacional. Es una alegoría a la muerte porque de ella no podemos escapar, como tampoco de la política".

En esta parte, en la que se centra la crítica, es donde se encuentran algunas de las escenas más destacadas, como la que se encuentra en la Exposición del Ninot: "Tiene la esencia de la fiesta del día de Muertos de México, que es una nación que está al oeste. Se representa también el llamado nuevo mundo, con las mismas contrariedades que tenía la antigua Grecia, para decir que en la política estamos igual que hace 2.000 o 3.000 años".

Impresionar

Tanto el artista como el presidente remarcan que el objetivo no es el primer premio, sino impresionar a los visitantes: "Vamos a luchar por el primer premio, esperamos tener mucha competencia. Creo que el año pasado faltaba un poco de calidad en la categoría pero creo que este año va a haber competencia y creo que eso es bueno, para que el monumento tenga la importancia que debe de tener en la Fiesta. Aunque más allá del premio queremos sorprender", explica José Muñoz.

Baenas, por su parte, destaca que la hoguera tiene una esencia "espectacular" en cuanto a la crítica y que se trata de ir más allá del primer premio: "Es un reto a mi carrera profesional hacer este tipo de construcciones, que son más arquitectónicas que otra cosa. Ahora la tendencia es hacer cosas bonitas, se está perdiendo un poco la esencia de la hoguera. Esta es una hoguera arriesgada. Creo que hay que apostar fuerte, es la hoguera mas arriesgada que he hecho en mi vida".

Y es que el monumento destacará por su altura y su remate, como se aprecia en el boceto. "La hoguera está diseñada para que sea de 22 metros de alto por 22 de ancho. Es la más alta de mi carrera. Hay piezas que no he podido ver ni yo porque no están en el taller. Va a ser un espectáculo", confía el artista.

La comisión buscará repetir el máximo galardón como ya sucediera en su anterior etapa victoriosa. Ahora mismo, Florida-Portazgo tiene cuatro primeros premios: tres conseguidos entre 2008 y 2010 con el artista Vicente Martínez Aparici y el del pasado año, también con Pere Baenas.

Para ello, la hoguera ha experimentado un crecimiento de socios: "Se han apuntado 46 personas más. Somos 152 adultos y 49 niños. Hay gente que este año ha vuelto porque le ha picado el gusanillo de Fogueres, y seguimos siendo grandes gracias a nuestros patrocinadores".