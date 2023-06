Más de 20 años han pasado ya desde que saliera por primera vez con mi tabalet por la Rambla… Son muchas las experiencias que hemos compartido juntos... En varias ocasiones digo: ¡Si pudiera hablar mi tabalet! Estaría horas contando vivencias musicales ocurridas por todo Alicante.

Después de tantos años en el mundo de la música, organizando grupos musicales de todo tipo, pudiendo también tocar la dolçaina, y componiendo más de 30 obras para la fiesta de fogueres, os contaré mi perspectiva de este maravilloso mundo, con mi punto musical.

Todo el mes de junio hay música en Alicante. Desde la dolçaina i tabalet de las collas de música tradicional que acompañan cada año a los Nanos i Gegants o la dançà d’Alacant, hasta las charangas que realizan acompañamientos y pasacalles en diversas hogueras, contando también con las grandes e institucionales bandas que participan en la Entrada de Bandas.

Muchas veces me preguntan ¿Qué es mejor, una colla, una charanga o una banda? La respuesta siempre es la misma, ninguna es mejor o peor que otra, aunque bien es cierto que hay dos factores que determinan la elección de una u otra: primero entra en juego el tipo de acto que quieras realizar, y segundo, del presupuesto que tengas. Bien es cierto que las grandes bandas quedan reservadas para actos más institucionales, como son la Entrada de Bandas o para los conciertos de música de hogueras que suelen realizarse de avance a la fiesta.

Ahora quedan la colla y la charanga, la siguiente pregunta que suelen realizarme al querer contratar música es: ¿Con cuál nos lo pasaremos mejor, colla o charanga? Aquí el asunto empieza a complicarse… Es cierto que el presupuesto limita, ya que no es lo mismo 2 o 3 músicos con una colla que mínimo 10 músicos para completar una charanga (no me gustaría pensar que hay por debajo de esa cantidad, aunque sé que las hay).

He tenido la gran suerte de vivir experiencias de todo tipo con la colla y con la charanga, bolos inolvidables llenos de risas y momentos épicos, otros no tan buenos en los que miras el reloj para saber cuánto te queda para poder irte a casa. ¿Y de qué depende ese éxito en una agrupación u otra? Yo lo tengo claro, 70% festeros 30% músicos, y aquí viene mi explicación.

El 30% por parte de los músicos es muy sencilla de explicar. En la mayoría de ocasiones sino en todas, todo músico sabe interpretar una partitura con su instrumento, así como trabajar en grupo con sus otros compañeros. Su misión es clara, hacer disfrutar al festero igual o más de lo que él o ella lo hace.

El 70% restante tiene variables difíciles de medir y en gran parte depende del festero. Hay algo que no se puede explicar, es una sensación, un pálpito, un sentimiento, que hace que el músico se sienta bien recibido, bien atendido, y que se cuente con él, desde el primer minuto que entra a un racó.

Parece obvio lo que aquí relato, pero es de vital importancia tenerlo en cuenta si queremos que la relación músico-festero funcione. Todo en la vida funciona con la gran regla de oro: «Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti».

¿Y cuáles son los motivadores para que el músico esté a gusto? Tengo muchos ejemplos para poder compartir, tanto buenos como malos, pero me quedaré con los buenos, que son los que al final nos hacen seguir disfrutando de momentos entrañables. Ponte en situación… 22 de junio a las 11h a.m., recogida de premios, 35º a la sombra, con fajín y chaleco, caña de la dolçaina seca y tu garganta más.

De repente llega el presidente de la hoguera o la barraca, y antes de saludarte está contando los que somos para servirnos alguna bebida. Esto claramente es un motivador para que las cosas salgan a la perfección, porque llegarán las 13h del medio día, cuando la temperatura haya subido aún más, cuando el pasacalles debería terminar, pero la hora no importará, el músico estará a gusto y lo que quiere es ver disfrutar al festero, para poder volver el año que viene. Podrán dar las 14h, que en ningún momento se subirá la factura del acto, ¿por qué? Porque los músicos se han sentido uno más. Y así podría contar mil.

Está claro que la vida se basa en los pequeños detalles, esas cosas que hacen que se deje de hablar de la hoguera y se empiece a hablar de personas. Otro claro ejemplo y que puede parecer insignificante: festeros que se saben el nombre de cada uno de los que van en su charanga, cosas muchas veces imperceptibles pero que hacen a uno sentirse especial. Te hacen sentir partícipe de la fiesta más especial y bonita como son les fogueres de Sant Joan.