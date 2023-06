¿Cómo ha sido ser la presidenta de la Federació de Fogueres en estos años tan complicados? ¿Podrías hacer un pequeño balance?

Ser presidenta de la Federació de Fogueres ha sido un regalo y un lujo. Poder dirigir el órgano que rige la fiesta de la ciudad ha sido además un reto muy apasionante. Nadie pensaba que iba a venir una pandemia que nos ha tenido paralizados más de dos ejercicios, a raíz de esta situación te das cuenta de que hay que reinventarse y sacar de lo negativo lo positivo. A pesar de todo lo que ha pasado, prácticamente hemos terminado el programa que teníamos previsto. El programa lo tenemos al 95% hecho, a pesar de no estar en una situación normal.

¿Qué ha sido lo más difícil?

Lo más difícil es empezar. De golpe, a los cinco meses se paralizó todo y cuando nos dimos cuenta habían pasado más de dos años. Lo más complicado ha sido poder gestionar la fiesta en una situación como esta. Hacer fiesta cuando las personas están falleciendo es muy complicado de gestionar, ha sido lo más difícil en toda la legislatura. Además, teníamos que ir con pies de plomo para ver de qué manera podíamos hacer algo.

Por otra parte, había muchos gremios y familias que iban asociadas a la fiesta como artistas, pirotécnicos, músicos, entre otros, y teníamos que asumir la responsabilidad de que no podían trabajar porque no había fiesta. Pero a pesar de esto, no sabemos estar con los brazos cruzados, teníamos que intentar seguir. Al final el resultado ha sido de mucho esfuerzo y mucho trabajo, pudimos salir adelante con mucha fuerza e intensidad.

¿Cómo has vivido ser la primera mujer en presidir la Federació?

Soy la presidenta número 23 y la primera mujer. Es importante el paso que se ha dado. La fiesta es un reflejo de la sociedad que nos rodea, era necesario ya que una mujer pudiese dirigir la Fiesta. Nunca he considerado que sea distinta a un hombre, lo único en que nos diferenciamos de los hombres es que tardamos un poquito más en vestirnos.

Durante toda la legislatura me he sentido apoyada siempre, llevo toda mi vida en la fiesta con lo cual soy consciente de lo que puedo hacer y hasta donde puedo llegar. Además, el sexto sentido que tenemos las mujeres para ciertas cosas siempre ayuda.

¿Por qué se decidió la modificación del calendario? ¿Cómo se ha llevado este cambio dentro de las hogueras?

Cuando nos quedamos paralizados nos quedamos con la mayoría de presentaciones por hacer y cuando se pudo comenzar a hacer algo seguimos con el ciclo de presentaciones que habíamos empezado. Se hicieron en septiembre y octubre y en aquel momento nos dimos cuenta de que se repartía mucho más la actividad festera durante todo el ejercicio. Dentro de las comisiones gustó la idea y se aprobó el cambio del calendario en asamblea, con cerca de un 80% a favor.

Con este cambio las representantes de las hogueras y barracas están desde el principio del ejercicio siendo ellas las protagonistas. Las Belleas del Foc y las Damas ahora tienen mucha más experiencia, tienen la certeza, la fuerza y el aplomo necesario. Además, la comisión tiene más tiempo para preparar todo. En este sentido, ahora los meses de abril y mayo los tenemos dedicados exclusivamente a preparar fogueres.

¿Qué piensas que necesitan las Hogueras?

La Fiesta está compuesta por Hogueras y Barracas, afortunadamente, vamos a tener dos barracas más de gente joven. En cuanto a las mejoras, necesitan precisamente eso, que el censo suba todavía más. Después de la pandemia estamos mejor que nunca en el censo de foguerers pero lo que necesitamos es creernos nosotros mismos lo buenos que somos. Las Hogueras mueven en la ciudad mucha economía, que repercute directamente a los comercios, hoteles, restaurantes y bares. Entonces es esencial que nos ayudemos entre todos para que la Fiesta funcione y todo el mundo esté a gusto.

Las ganas de fiesta siguen más vivas que nunca. ¿Cómo está el ambiente? ¿Vivirán los alicantinos alguna novedad este año?

El ambiente está mucho mejor que el año pasado, e incluso que años anteriores, porque toda la convocatoria de actos que estamos haciendo está superando la participación de foguerers y barraquers. En lo que se refiere a novedad, hicimos Fogueres Fest en el mes de marzo y participaron casi 6.000 personas en un formato novedoso y en el certamen de paellas acudieron más de 7.000 personas, se puede ver que en cualquier actividad que hacemos llenamos hasta arriba.

La salud y el ambiente es muy bueno y estoy convencida de que van a ser las mejores hogueras de nuestra vida. Es nuestro deber que cada año sean mejores y en la Federació estamos en cuerpo y alma dedicados a que esto sea así.

También hemos recuperado las mascletàs durante todo el año y la recuperación del coso multicolor es algo que se estaba demandando desde hace tiempo. El año pasado tuvimos la fiesta del pregón y este año lo hemos repetido con castillo de fuegos incluido.

¿Cómo se está viviendo este año las mascletàs por zonas? ¿Es una manera de promocionar la fiesta?

Las mascletàs gustan mucho a la gente de la ciudad, en Luceros es una cita obligada, entonces queríamos potenciar el tema de la pólvora no sólo en el centro sino por cada uno de los sectores y ha sido todo un éxito. Tener mascletàs desde enero hasta hora hace que llegues a Hogueras con un sabor de boca muy bueno.

¿Qué acto es más especial para ti? ¿Cómo esperas vivir estas últimas hogueras siendo presidenta?

Para mí siempre lo más importante dentro de la Fiesta ha sido el día de la Plantà, es uno de los actos que más me gustan, es el más significativo porque es cuando todo tiene sentido y empiezas a dar cuerpo al monumento. Cuando llega el día 24 de junio se quema un poco todo lo malo, haces balance del ejercicio y ves todo lo que se puede mejorar.

Espero vivir las Hogueras 2023 con mucha intensidad además tengo muchísimas ganas porque este año por fin es un ejercicio completo y al final lo que queremos es disfrutar. Foguerers, barraquers y la Federació somos un equipo perfecto que funciona como un reloj para que vaya todo lo mejor posible.

¿Te ves de nuevo ejerciendo este cargo?

Ahora mismo nuestro tiempo tiene que estar concentrado al 100% en Hogueras. Yo he nacido y me he criado en la Fiesta de Fogueres, las amo y las he vivido desde muchísimos puntos de vista y me faltaba este. Nunca voy a poner un punto y final en la Fiesta siempre voy a hacer un punto y seguido y claro que me puedo ver ejerciendo el cargo de nuevo. De todas formas, habrá que ver qué tal van las Hogueras.

Pero sobre todo en esta legislatura quiero agradecer al colectivo de hogueras y barracas por la paciencia y a mi equipo por su trabajo cada día. Yo estoy en positivo, estamos haciendo un trabajo fantástico y la gente se tiene que quedar con eso, con el trabajo que ha hecho esta Federació.