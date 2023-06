¿Cuál es la prioridad a la hora de crear un monumento?

Todo en una foguera es importante y tiene su complicación. Hay que pensar que la creación de una foguera comprende muchas disciplinas artísticas y técnicas y todas ellas son importantes a partes iguales. Quizá si tuviéramos que destacar alguna sería el diseño, pero no solo de la foguera en sí, sino también el del modelado, el del color final, etc. Una parte desconocida, a la par que importante, es la estructura interna de madera. Sin ese esqueleto oculto poco podría lucirse lo de fuera.

¿Cómo se han afrontado los prepuestos de 2023?

Hay que reconocer que el sabio refrán que dice «después de la tormenta llega la calma» viene a este 2023 como anillo al dedo. Tras la pandemia y los años convulsos que vivimos hacía presagiar una crisis importante en cuanto a gasto hacia la foguera pero, una vez más, la ilusión, el esfuerzo y trabajo de las comisiones han conseguido que se note muy poco o casi nada en los presupuestos destinados a foguera, con lo que estamos muy contentos de la inversión que se ha realizado por parte de las comisiones y agradecemos el esfuerzo que les ha supuesto, dadas las circunstancias, así como al Ayuntamiento de Alicante el apoyo incondicional de incremento hacia la foguera que ha realizado en la subvención que destinan a las comisiones.

¿Cómo ha afectado esto a los monumentos de este año?

Les Fogueres de 2023 serán les Fogueres de la transición, sin lugar a dudas. La fiesta necesita toda la ayuda posible económicamente hablando por lo que aporta a la ciudad, al alicantino y, como no, al visitante. Se genera mucho dinero en torno a los días grandes y es de recibo que en algo revierta en las comisiones, que a su vez invertirán en sus hogueras y así mejorar año a año. Esto es necesario.

De no buscar la fórmula ideal corremos el riesgo de estancarnos por los costos de la vida y los incrementos de materiales. Por todo ello creo que las hogueras de este ejercicio van a ser un reflejo del esfuerzo mutuo (comisiones y artistas) por hacer grande la fiesta y Alicante.

¿Considera que el sector, y en concreto el gremio de constructores, se ha recuperado de la crisis sanitaria? ¿Qué evolución haría de este último año?

Si las comisiones se recuperan, los artistas también. Es una moneda única, con sus dos caras, pero juntas. Nosotros arrastramos una crisis interna del sector vinculada a los volúmenes desproporcionados que en ocasiones hemos realizado los artistas por los motivos que sean, normalmente ganar. La pandemia nos azotó, nos agitó y nos dio un aviso importante que debemos aprovechar.

Debemos colocarnos de nuevo en nuestro lugar como empresarios que somos, porque ser artista y empresario no debe ni puede estar reñido. Es por ello que tengo fe en que mis compañeros y compañeras hayan comprendido lo valiosos que somos y lo necesarios. Sin nosotros se quemarían trastos viejos, no obras de arte, y eso tiene un valor, el valor que hemos perdido en dignificar nuestro oficio.

El gremio de artistas cumple 40 años desde su fundación y usted plantará la Foguera Doctor Bergez Carolinas para conmemorarlo. ¿Por que de esta vuelta?

Cuarenta años es una efeméride que estamos celebrando el gremio de artistas en este ejercicio. Un momento en el que un grupo de artistas de la época se unieron con el fin de conseguir ser una profesión mejor valorada. Gracias a ellos y ellas hoy estamos aquí los artistas y es por ello que, aunque llevo unos diez años sin plantar hogueras, cuando me plantearon realizar la hoguera de Doctor Bergez Carolinas con el leimotiv del aniversario y que el Maestro Mayor lo realizara ni lo dudé. Para mí es un reto dedicar una hoguera a nuestro oficio y por supuesto a mis artistas del gremio.

Cada vez las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial están más auge en todos los sectores de nuestra sociedad. ¿El gremio de artistas ha incorporado alguna herramienta o nueva tecnología para la creación de sus obras?

Desde que la evolución de los materiales, maquinarias y herramientas llegó a nuestros talleres, hemos ido incorporando la tecnología, y si no estaba en el mercado la hemos incluso inventado nosotros.

Los artistas somos en muchos casos ingenieros de nuestras propias necesidades. Aún así estoy muy satisfecho de cómo hemos adaptado cursos de formación en diferentes técnicas de modelado 3D, mecanización y diseño 2D a través de financiación de la Diputación de Alicante, que lo ha hecho posible. Y a los artistas, por supuesto, por su capacidad de adaptación al mundo que nos rodea.

¿Cómo serán los ninots que veremos este año por las calles de Alicante? ¿Cuál es la temática que más abunda?

Es difícil de saber, doy por hecho que la crítica política y social estará presente. Es verdad que estamos perdiendo la crítica y la sátira de antaño. Me consta que ahora se va más con pies de plomo por aquello de no vulnerar derechos ni herir sensibilidades, pero no debemos perder el sentido crítico por el que las hogueras son quemadas, y la clave de que los visitantes se detengan a leer carteles no es otra más que la de divertirse con la ironía y la crítica.

¿Qué futuro le pronostica a los constructores de hogueras y a los talleres?

Los artistas que saben adaptarse a las circunstancias. Llegan muchas jóvenes promesas dispuestas y dispuestos a abrirse camino y ser grandes. El ciclo formativo del instituto Las Lomas es ahora una cantera en auge y desde Impulsa Alicante el curso de Artista Foguerer funciona muy bien también para acercar a la gente a la profesión. Alicante tiene talento y yo siempre apostaré por ellos.

¿Qué reivindicaciones haría para mejorar la calidad del trabajo dentro y fuera de los talleres?

Necesitamos renovar nuestra forma de ser empresarios, necesitamos evolucionar nuestros talleres para poder hacer frente a trabajos más grandes en volumen y cantidad. Es un hecho que el artista alicantino está cada vez más presente en Fallas y cada vez es más premiado. Hemos dirigido las miradas a la Ciudad de la Luz porque es un filón de posibles trabajos escénicos que harían de nuestros talleres por proximidad una alternativa real. Si conseguimos que la Generalitat y el Ayuntamiento crean en nuestro proyecto de oferta para cine, conseguiremos crecer mucho, y daremos mucho trabajo.

Dirija algunas palabras de esperanza a su gremio.

Mi gremio sabe que navegamos en marejada, se sube gente al barco a remar pero el agua aún no calma. Sé que valoran los esfuerzos que mi directiva realiza y sobre todo saben que no es fácil llevar nuestro barco conforme están las cosas pero hay travesías que solo las realizan barcos pequeños, no grandes buques. Y esas serán nuestras rutas.