Quienes quieren vivir las Hogueras al completo rara vez lo pueden hacer sin pasar apuros. Desde las despertás a la mascletà, pasando por los desfiles y llegando a la noche, aguantar tantas horas pasa factura. Por eso, tanto los festeros como quienes se acercan a disfrutar de la Fiesta recurren al "kit de supervivencia", como explica la farmacéutica Dolores Navarro, de la farmacia Malluguiza, que se compone principalmente de tiritas, diuréticos y otros productos que venden en estos establecimientos.

Entre los más demandados están siempre los relacionados con la comida y el alcohol. Los suplementos energéticos, para poder levantarse al día siguiente sin sufrir las consecuencias de las pocas horas de sueño, y los diuréticos como el Resalim, para los instantes previos a la ingesta de alcohol, son algunos de los productos más demandados, explica Navarro, quien apunta que no está demostrado que funcionen: "El Resalim está basado en que el hígado se depure para eliminar líquidos. Pero no es algo que esté demostrado que prevenga la resaca. Si te pasas con el alcohol, puede que en lugar de dos copas te puedas tomar tres, pero eso no se puede controlar. Si además está saturado de grasas por algún tipo de comida, todo trabaja más lento". El mejor remedio, remarca, es una buena hidratación bebiendo mucha agua a lo largo del día.

Tiritas y apósitos

Con numerosas horas de pie, tanto de fiesta como en los desfiles, las tiritas y apósitos para las ampollas también están entre los productos más demandados. Tanto las tiritas elásticas, que permiten cubrir cualquier zona del cuerpo, como en especial los apósitos con gel, utilizadas sobre todo para cubrir la rozadura de zapatos y calzado incómodo.

Los farmacéuticos señalan que otro producto muy solicitado son los colirios y productos para la vista: "La gente descansa pocas horas en Hogueras, así que las gotas para evitar los ojos rojos al día siguiente siempre son muy demandas", señala la farmacéutica.

Además, Dolores Navarro explica que la crema de protección solar también es muy importante, para evitar el daño sobre la piel al estar muchas horas bajo el sol, en especial en celebraciones como las mascletás y otros actos que implican estar directamente bajo la radiación ultravioleta. La farmacéutica subraya que es importante usarla tanto en el cuerpo como en la cara.

Aislarse

Por otro lado, están aquellos que viven la Fiesta desde el otro lado. Aquellas personas que, pese a que Alicante se desvive incluso de madrugada por las Hogueras, tiene que seguir trabajando al día siguiente o simplemente no quiere celebrarlas y poder descansar por la noche. Estas personas, destacan las farmacias, solicitan tapones para el oído, para poder conciliar el sueño en un ambiente lo más silencioso posible.

La farmacéutica remarca que aunque todos estos productos pueden ayudar, es importante evitar los excesos y tratar de llevar una buena alimentación e hidratación durante los días de Fiesta.