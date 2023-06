Las Hogueras son unas fechas señaladas para la mayoría de alicantinos. Tanto para aquellos que son socios de racós y barracas como para quienes las viven desde fuera, son una semana para disfrutar de la pólvora, el fuego y la diversión que ofrece la Fiesta oficial de Alicante. Sin embargo, no todo el mundo puede vivirlas igual. Aquellas personas que, por enfermedad, no pueden acudir a los festejos, siguen necesitando de cuidados durante esos días. Es el caso de los residentes de la Casa Veritas de Cáritas, ubicada en el barrio de San Agustín. Un espacio al que han acudido la Bellea del Foc adulta, Belén Mora, y sus Damas del Foc, para ofrecer su ayuda.

«Es una casa de acogida para personas necesitadas», explica Cecilia, una de las trabajadoras sociales. En ella hay personas sin techo que padecen algún tipo de enfermedad, de todo tipo de orígenes: «Es una casa de muchos colores y nacionalidades. Yo soy argentina, Víctor es de Uruguay, Yakuba de Costa de Marfil, y entre los españoles también los hay de diferentes orígenes», señala la trabajadora social.

Las enfermedades que padecen los residentes son de diferentes tipos, las hay graves, como el cáncer que Paco explica que acaba de superar, pero lo que buscan todos es recuperar su vida: «Algunos hemos recaído e intentamos rehacer nuestra vida», indica Pepe.

Ante la visita de las representantes del fuego, señalan, están muy contentos: «Tenemos curiosidad por las Hogueras. Muchos de nosotros no somos de aquí y queremos conocer cómo se vive», indica uno de ellos. También se encuentra Pasión, una de las mujeres que vive en Veritas, que fue belleza de su distrito.

Los mismos residentes han realizado a la Bellea del Foc y sus Damas algunas preguntas sobre cómo se vive la Fiesta desde dentro y qué significa para ellas: «Las Hogueras suponen una renovación de lo malo a lo bueno en la Cremà», ha explicado Belén Mora.

Andrea Postigo, Dama del Foc, ha señalado que para ellas supone «todo un privilegio representar a la Fiesta» ya que llevan «mucho tiempo» preparándose para esta oportunidad. «Es una ilusión, algo que ves todos los años, el poder vivirlo desde dentro y sentirlo de otra manera», ha añadido la Bellea del Foc.

Las propias representantes del fuego preguntaron a los voluntarios y a los residentes cómo podían ayudar en pasar las Hogueras. Uno de estos voluntarios es Joaquín, que explica su experiencia en Veritas: «Llevo diez años más o menos y he visto pasar a varios equipos. Vengo porque me gusta y salgo yo más beneficiado que ellos. En el fondo soy yo el que aprendo de la gente. Hay una idea muy equivocada de la gente necesitada. Son unas bellísimas personas».

Entre las actividades que realizan los residentes se realizan salidas, para que la vida no se limite al centro y a sus espacios. Allí les asisten diferentes perfiles, como una terapeuta ocupacional, una enfermera y una psicóloga; además de los voluntarios.

Desde Cáritas les han explicado que la mejor forma de ayudar es conocer lo que se hace en Casa Veritas, apoyar a la gente en las salidas y actividades y difundir el trabajo que allí se realiza. Una última tarea por la que han agradecido la colaboración de la Bellea del Foc y sus Damas de Honor como representantes de las Hogueras de San Juan.

«Es importante que existan este tipo de ayudas para Alicante. Todo el mundo deberíamos de conocer lo que viven estas personas y cómo lo sobrellevan», ha explicado la Bellea del Foc, Belén Mora.

Por su parte, Belén López, Dama del Foc, ha señalado que poder ayudar en este tipo de iniciativas «es una experiencia muy gratificante y si ayuda a dar visibilidad a estos colectivos sociales que no tienen todas las ayudas que necesitan, nosotras encantadas de compartir un ratito con ellos y de ayudarles a que sean más visibles en la sociedad».

Además, la Dama del Foc Alba Martínez Anaya ya conocía de cerca Casa Veritas, al ubicarse su hoguera próxima a donde se encuentra la sede de esta residencia de Cáritas: «He podido ver su actividad de cerca. Mi hoguera tiene el racó aquí al lado. Te remueve la conciencia, te hace ver que todos deberíamos de colaborar en iniciativas así. Es una pena que alguien tenga que vivir mal cuando tú no aprecias todo lo que tienes».

Una de las escenas más emotivas la ha protagonizado la Dama del Foc Carolina García, quien estuvo conversando con un residente invidente a través de las manos: «Creo que todo el mundo debería de tener la oportunidad de acercarse a alguna casa de acogida o a algún lugar de este tipo donde acogen a personas con dificultades en su día a día y ver de cerca el empeño que le pone gente de forma desinteresada. Es importante fomentar las ayudas a estas casas de acogida».

Paula Carpena ha valorado positivamente que su elección como representantes de la Fiesta no solo les permita acudir a grandes eventos, sino también acercarse a este tipo de iniciativas: «Me ha parecido una experiencia bastante bonita. En tu día a día tienes un montón de cosas que a veces no llegas a valorar. Hay personas que no tienen esa suerte ni esa facilidad de tener una casa».

Alba Martínez Quintanilla se ha expresado en la misma línea que su compañera: «Nos estamos sintiendo muy privilegiadas en muchos aspectos. Poder sentir lo que sienten estas personas al estar aquí. También las personas que dan todo por ellos, para que puedan recuperarse. Esperamos hacerlo de la mejor manera posible, transmitir a nuestro entorno y las Hogueras lo que aquí se vive».

Andrea Postigo, Dama del Foc, ha señalado que ha sido «una experiencia enriquecedora. El corazón de Cáritas nos llena el corazón a los demás. Nosotras estamos dispuestas a ayudar en lo que sea».