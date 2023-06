Nunca llueve a gusto de todos. Que se lo digan al portavoz de Compromís en Alicante, Rafa Mas, al que le han llovido las críticas en redes sociales por acudir durante estos días al concurso de mascletás en la plaza de los Luceros, después de haber defendido que se cambiase la ubicación de los disparos.

El líder de la coalición valencianista en la capital alicantina ha denunciado en varias ocasiones el deterioro de la fuente de Bañuls, en el centro de la plaza, y el daño que los espectáculos pirotécnicos suponen para el monumento. Sin embargo, se ha dejado ver durante toda la semana en la zona reservada para autoridades, para presenciar los disparos en primera fila.

Una decisión que no ha sentado bien entre sus seguidores, que le han afeado su presencia en el área "VIP" a través de las redes sociales: "Queda claro que tu "compromis" se queda en el nombre del partido al que representas, y no llega a la defensa de la fuente de Luceros", le señalaba un usuario, a lo que Mas ha replicado: "Pues siento decirle que hoy hemos estado en la mascletà todos los grupos, desde Podemos hasta VOX. Por esa regla de tres, ningún partido ni concejal seríamos dignos de su voto".

"Volveré a ir mañana"

Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a los seguidores de Mas, que han seguido reprochándole que acudiera a la zona reservada para políticos e invitados. "Puede que el proyecto que ofrecéis sea bueno [...] No eres coherente. Mi voto sintiéndolo mucho, pues te creí, no lo tendrás", le ha comentado otra usuaria.

Al margen de las críticas, el de Compromís ha insistido en que se trata de un acto oficial al que acuden todos los concejales y ha confimadro que volverá a participar en los próximos días, del mismo modo que seguirá "insistiendo en la reubicación de las mascletás siempre y cuando se consensue con la fiesta". "Esta es nuestra postura hoy, mañana y ayer", ha zanjado el concejal.