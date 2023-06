La Hoguera Rabassa se ha alzado con el premio a la innovación con un monumento dedicado al síndrome de Down. Es el tercer año consecutivo que la comision obtiene este galardón y en cada ocasión se ha optado por dar visibilidad a una causa benéfica. Este año la hoguera ha abordado el síndrome de Down, y los problemas de integración que sufren estas personas discapacitadas para su vida diaria, según explicó el presidente de la comisión Adrián Tárraga. La bellea de Rabassa tiene un hermano con síndrome de Down y por este motivo se ha querido dar visibilidad a este problema. El monumento tiene un lado en blanco y negro donde se muestran los problemas de integración y otra cara para la esperanza, llena de colores muy vivos y que reflejan ese muro que consgue romper una mano gigante. La hoguera ha sido obra del artista Pablo González Devesa.

El premio a la mejor portada ha sido para la Barraca La Millor de Totes, en la plaza de la Muntanyeta con un portal dedicado a la Atlántida y repleto a homenajes al mundo submarino, con tritones, castillos acuáticos y coloridos corales. La barraca había puesto toda la carne en el asador para alzarse con el primer premio y para lo que había contratado un artista de Alboraya, Carlos Carsí. "Era el primer año con nosotros y ha sido llegar y besar el santo. Habíamos apostado fuerte por ello", ha dicho a este diario el vicepresidente de la barraca Jaime Candela. La barraca ha subido un vídeo que recoge en directo el momento en que les han comunicado el premio. Por su parte, la Hoguera Benalúa se ha alzado con el premio a la mejor calle, al haber dedicado toda una parte de la vía a recrear una granja con todos sus cultivos y a animales. Sus tomates, sus zanahorias y sus vacas, ovejas y pollos. Muñecos para los que se ha utilizado material reciclado. Vasos de plástico, sombreros del desfile del ninot, cajas de cartón. Todo elaborado por los miembros de la comisión y que se ha convertido en un punto de visita obligada para los vecinos del barrio.