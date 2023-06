Olvidado el aún reciente fiasco en las Fallas, donde dejó varios monumentos sin plantar, el artista alicantino José Francisco Gómez Fonseca rompe un silencio que se ha prolongado durante meses. Y lo hace tras renovar el contrato para volver a hacer la portada de la barraca Los Gorilas en 2024. En estas Hogueras, Fonseca también ha plantado en Primera con La Condomina, en Cuarta con San Blas y Vía Parc-Vistahermosa y en Sexta con otras cuatro comisiones. "Lo que me pasó en Valencia son circunstancias personales, que me gustaría no haber tenido, pero que al final pues tuvieron un fatal desenlace. Como ya lo he hecho con ellos, vuelvo a pedir perdón a las comisiones. Son 35 años de carrera. Intentaremos subsanar todo porque esto nunca se hace adrede. Es la primera vez que hablo del tema públicamente", ha señalado Fonseca en esta recta final de las fiestas alicantinas.

Horarios de la cremà: cuándo se queman las hogueras en Alicante Pero Fonseca no solo ha querido pedir perdón por lo que sucedió en Fallas, sino que también ha querido hablar de futuro. Cuestionado sobre si le apetecería volver a plantar en categoría Especial o volver ser el constructor de la Hoguera Oficial, el alicantino ha dejado claras sus intenciones. "Esto son epocas, pero hay muchas ganas. Estamos ahora en un tiempo de transición. En Especial sí me gustaría, y más viendo las circunstancias y cómo está el mercado de alicantinismo en este tema", ha señalado Fonseca, quien también se ha pronunciado sobre el monumento de todos los alicantinos: "La Oficial llegará en su momento. Ahora estamos en un momento de reestructuracion, con muchas cambios en el taller, con incorporaciones y salidas. Tenemos un proyecto bastante ambicioso que estamos meditanto". Fonseca tampoco ha dudo al hablar sobre el monumento que se ha plantado este año en la plaza del Ayuntamiento, obra de nuevo de Pedro Espadero. "Alicante se tiene que replantear la Oficial, tiene un gran artista pero un pésimo monumento. El jurado se lo tiene que pensar". ¿Diputació o Portazgo?: el público también empata Respecto al gran debate de estas Hogueras, si es mejor el monumento de Diputació-Renfe o el de Portazgo, que quedaron primera y segunda en categoría Especial, según e veredicto que se dio a conocer, no sin polémica, el pasado miércoles, Fonseca no ha ocultado su favorita: "Son dos grandes monumentos y dos grandes artistas, pero por mis venas corre serrín, la madera es lo que más me gusta. Diputació tiene unos grandes acabados, perfectos, pero me quedo con Portazgo por su remate, que tienen que ser impactantes".