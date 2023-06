Pirotecnia Ferrández vuelve a Alicante tras triunfar en el concurso del pasado año. ¿Qué han preparado para intentar revalidar la victoria este 2023?

Hemos preparado una mascletà que queremos que sea fuerte desde el principio, no queremos nada lento para empezar. El inicio tendrá cinco fases, con diferentes efectos, con truenos, pitos, tritonos, zumbadoras, serpentinas... Luego habrá dos golpes de humo de color. El cuerpo de la mascletà tendrá seis secciones, con acompañamiento aéreo. Tras esa parte, comenzará el terremoto terrestre, que estará en doble piso, en tres fases. Para terminar, llegará el bombardeo con truenos, golpes de trueno y zumbadoras con silbatos.

¿Es una mascletà ganadora?

Hemos hecho una mascletà para ganar. Y más porque lanzamos el día grande y en Luceros eso supone más presión si cabe. Así que tenemos nervios, queremos que todo salga bien, y más siendo una pirotecnia de la tierra.

Finalmente, ustedes lanzarán el día 24, aunque en un primer momento fueron designados para el sábado, día 23.

Sí, porque la tradición es que quien gana el concurso lanza el día de San Juan del siguiente año, así que se lo pedimos a la pirotecnia Tamarit, con los que tenemos buena relación.

¿Cómo ven que se haya incrementado el presupuesto?

Nosotros no queremos forrarnos, solo queremos no perder dinero en un evento que mueve mucha gente y por tanto mucho dinero. Si cumplen, la nueva Corporación debe ir incrementando el dinero. Entendemos que no puede ser de un día para otro.